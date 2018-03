Tiffany Haddish diz que apresentaria o Oscar se recebesse por isso 

SILAS MARTÍ AUSTIN, EUA (FOLHAPRESS) - Tiffany Haddish, 38, quer apresentar a próxima cerimônia do Oscar, como uma campanha online vem pedindo desde que a comediante entregou um dos prêmios no evento deste ano. Mas ela quer seu hype em dinheiro. Uma das humoristas em maior evidência nos Estados Unidos, ela brincou na estreia mundial de sua série “The Last O.G.”, no festival South by Southwest, em Austin, que não ganhou nada pela apresentação no maior prêmio do cinema, nem uma bolsa de brinde. “Só ganhamos uma garrafa de vinho de US$ 13. (cerca de R$ 42)." Haddish disse que se tivesse a chance de um dia ser a mestre de cerimônias do Oscar estaria vivendo um sonho. “Sei que meu pai teria um orgulho enorme, contanto que me pagassem um cachê no final.” Na premiação de março de 2017, a atriz subiu ao palco ao lado de Maya Rudolph para apresentar o prêmio de Melhor Documentário e Melhor curta documentário. Sem os sapatos de salto em forma de protesto, elas marcaram a noite com um discurso sobre a pequena quantidade de negros no Oscar. No novo seriado, que estreia em abril na rede americana TBS, Haddish vive a ex-namorada do protagonista interpretado por Tracy Morgan, ex-“SNL”. Ele volta à TV depois de um acidente de carro que o afastou do trabalho por quatro anos —um caminhão bateu na van em que viajava, e ele chegou a usar cadeira de rodas por um período. Haddish entrou para a lista de celebridades populares nos EUA após sua interpretação em "Viagem das Garotas", papel que lhe rendeu o prêmio New York Film Critics Circle Awards.