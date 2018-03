(foto: Reprodução/Twitter)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique praticamente cumpriu tabela nesta quarta-feira (14) e garantiu sua vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa 2017/2018. Depois de vencer o Besiktas pelas oitavas na ida por 5 a 0 em Munique, o time alemão foi a Istambul podendo perder por até quatro gols —ou cinco, caso marcasse gols, e voltou a vencer, mas por 3 a 1.

Com o placar agregado de 8 a 1 e a vaga assegurada, o Bayern agora aguarda seu adversário, que sai de sorteio a ser realizado no dia 16 de março. Os jogos das quartas acontecem nos dias 3, 4 (ida), 10 e 11 de abril (volta).

Do lado do Bayern, a principal ausência foi a do goleiro Manuel Neuer, que segue em recuperação de uma lesão. Já no Besiktas, o técnico Senol Gunes —o mesmo que levou a Turquia às semifinais da Copa de 2002— optou por começar com Anderson Talisca no banco de reservas, dando lugar a Mustafa Pektemek. A dupla de zaga também mudou em relação ao jogo de ida: saíram Domagoj Vida e Pepe, entraram Gary Medel e Necip Uysal.

O Bayern precisou de pouco tempo na Turquia para mostrar sua superioridade. Aos 18min do primeiro tempo, Thomas Müller cruzou a bola na área pela direita; Thiago Alcântara levou vantagem sobre a marcação de Gökhan Gönül e apareceu para escorar. A partida só voltou a ter gols na segunda etapa.

O Besiktas retornou do intervalo precisando marcar sete gols para se classificar. E se a missão já parecia impossível, ficou pior ainda aos 2min: após cruzamento de Rafinha pela direita, Gökhan Gönül dividiu com o goleiro Tolga Zengin e acabou empurrando contra as próprias redes.

Com dificuldades para atacar, o Besiktas precisou de um vacilo do Bayern para chegar ao gol. Aos 14min, após erro na saída, Gökhan Gönül roubou a bola e passou para Vagner Love; mesmo caindo, o brasileiro empurrou de carrinho para as redes. Já aos 39min, Sandro Wagner marcou mais um para o Bayern e deu números finais ao jogo. Em rápido contra-ataque pela esquerda, David Alaba cruzou e a bola desviou na zaga; na sobra, o camisa 2 apareceu embaixo da trave e marcou.