Erosão provocada pela chuva bloqueia a Visconde de Guarapuava

Uma erosão, no cruzamento da Rua Des. Westphalen com a Avenida Visconde de Guarapuava, no Rebouças, em Curitiba, bloqueia parcialmente a via. A informação é do boletim de trânsito da Setran.

Há informações de bloqueios também na Roberto Barrozo, no Centro Cívico. No Capanema, o rio Belém transbordou e bloqueou totalmente a Rua Engenheiros Rebouças com a Rua Des. Westphalen. Não há previsão para liberar a via.