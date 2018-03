Startups de US$ 1 bilhão devem surgir em até cinco anos na América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um painel de investidores e startups de tecnologia da América Latina, reunido pelo Fórum Econômico Mundial, lançou a previsão de que em três a cinco anos devem surgir os novos "unicórnios" da região. Em tecnologia, unicórnios são as jovens empresas que conseguem valorização superior a US$ 1 bilhão. O argentino Hernan Kazah, cofundador e sócio-diretor do fundo de investimento Kaszek Ventures, afirmou que a partir de 2010 "começaram a emergir empresas muito interessantes" na região, em especial no Brasil. Creditou a retomada aos chamados Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). "Foi muito devido ao Brasil, porque o conceito Brics trouxe muito capital ao país e depois se expandiu ao resto da região." Segundo ele, o mercado brasileiro ainda "está num nível acima, pelo tamanho e pelo nível de desenvolvimento", mas de maneira geral "o ecossistema latino-americano está infinitamente mais desenvolvido do que há 15 anos", quando ele começou no setor. Kazah lembrou que surgiram então "algumas empresas, MercadoLibre, PagSeguro", mas que depois a região viveu um "inverno nuclear" vindo das crises dos EUA na primeira década deste século. "Estamos fazendo 'catch-up' [tentando se recuperar] desse inverno", afirmou o mexicano Enrique Ortega, diretor para a América Latina da Salesforce, empresa de tecnologia sediada em San Francisco, nos EUA. Ortega e os demais debatedores questionaram seguidamente o título da mesa (O Próximo Unicórnio Latino) e "a mítica marca de US$ 1 bilhão", por se vincularem mais à realidade americana, distante das necessidades e oportunidades da América Latina. De todo modo, as áreas mais promissoras para os futuros unicórnios regionais, pelo que se falou no debate, seriam comunicação, saúde, serviços financeiros, pagamentos e comércio eletrônico.