Governador inaugura novo prédio do Instituto Médico Legal de Curitiba

O governador Beto Richa inaugura nesta quinta-feira (15.03), às 10 horas, o novo prédio do Instituto Médico-Legal de Curitiba. Localizada no bairro Tarumã, a estrutura tem 6.500 metros quadrados e abrigará a administração superior da Polícia Científica do Paraná e além da gerência de laboratórios forenses. O Instituto de Criminalística permanecerá na sede da Avenida Visconde de Guarapuava.

SERVIÇO

Data: quinta-feira (15.03)

Horário: 10 horas

Local: IML de Curitiba

Rua Paulo Turkiewicz, número 150 – bairro Tarumã