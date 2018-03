Jhonny Lucas renova contrato com o Paraná até 2020

O presidente do Paraná Clube, Leonardo de Oliveira, e o volante Jhonny Lucas (foto: Divulgação/Paraná Clube/Rodrigo Sanches)

Titular do time nas últimas três partidas, Jhonny Lucas recebeu no início da semana a notícia de sua convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Um sonho realizado, que veio acompanhado de uma grande novidade para a Nação Tricolor. O meia, de apenas 18 anos, renovou o seu contrato por mais três temporadas com o seu clube de coração. “Vestir a camisa do Paraná Clube me enche de orgulho. Sempre torci para o Tricolor, cresci amando o clube e saber que vou jogar a Série A com esta camisa é outro sonho realizado”, disse o jogador.

A extensão de seu contrato até dezembro de 2020 vinha sendo amarrada pela diretoria paranista há algumas semanas. “Agradeço ao Jhonny Lucas e seus agentes pela confiança no nosso trabalho. Estamos fazendo de tudo para reorganizar o clube em todos os setores e a permanência de um jogador deste nível mostra que estamos no caminho certo”, comentou o presidente Leonardo de Oliveira. “É uma felicidade vê-lo convocado, pois sei o que esse menino batalhou para chegar nesse momento, sempre vestindo nosso Manto com muito orgulho”.

Após vários dias de conversações, a reunião definitiva para a assinatura do novo contrato aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), na Vila Capanema. “Desde o início, a negociação foi sempre em alto nível. O Jhonny Lucas nunca escondeu o desejo de seguir no clube. Por isso, muito do que se falou nas mídias sociais e imprensa, nos últimos dias, não nos afetou. Tínhamos a certeza da renovação. Mas um contrato deste porte, não se resolve da noite para o dia. Tenho certeza que o Jhonny está muito feliz e a nossa torcida pode ficar tranquila, pois estamos sempre trabalhando pelo crescimento do Paraná Clube”, completou o presidente Leonardo.

Na última convocação de atleta do Paraná Clube para a Seleção Sub-20, Jhonny Lucas estava praticamente dando os primeiros passos – ou melhor, chutes – no futsal do Tricolor. Em 2009, Giuliano foi chamado para disputa do Sul-Americano da categoria. Desde então, o Tricolor teve outros dois jogadores chamados para seleções menores, Kelvin, em 2011 (Seleção Sub-18) e Hudson, em 2015 (Seleção Sub-15). “É um sonho realizado. Não esperava que fosse acontecer agora. Estou muito, mas muito feliz. Pela convocação e por esta renovação de contrato. Espero ainda fazer muito com a camisa do Paraná”, finalizou Jhonny Lucas.