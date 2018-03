Rio Atuba sobe e quase invade a Avenida Leopoldo Jacomel entre Curitiba e Pinhais. Veja o vídeo

Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Reprodução)

A Prefeitura de Pinhais publicou um vídeo na sua página no Facebook mostrando imagens do Rio Atuba, na divisa entre Pinhais e Curitiba. O vídeo mostra o Rio Atuba com forte correnteza e quase invadindo a pista da Avenida Leopoldo Jacomel.

A Defesa Civil de Pinhais está em alerta atendendo aos casos de emergência. Em situações emergenciais ligue 3912-5799 ou 3912-5745