Secretaria de Saúde alerta população sobre tentativa de golpe por telefone

A direção do Hospital Regional do Litoral, localizado em Paranaguá, está alertando as famílias de pacientes internados sobre uma tentativa de golpe por telefone pedindo dinheiro para exames e procedimentos não cobertos pelo SUS. Segundo o diretor, Rodrigo Gomes da Silva, todos os servidores, pacientes e familiares foram avisados sobre o golpe.

“Assim que soubemos da tentativa de extorsão por telefone, avisamos as pessoas atendidas no hospital por meio de nosso sistema de som e com a distribuição de uma orientação por escrito aos visitantes. Também colocamos cartazes alertando sobre a situação”, disse o diretor.

GRATUITOS - Ele reforça que todos os procedimentos, exames e materiais utilizados no hospital são gratuitos à população e que o hospital não entra em contato com as famílias para solicitar pagamentos.

Além de avisar a população, a direção do Hospital Regional do Litoral orientou os servidores que atuam na unidade para nunca passar informações sobre as pessoas internadas por telefone, mesmo que a pessoa se identifique como médico do hospital.

“Os golpistas costumam se apresentar como profissionais de saúde e passam à família detalhes do prontuário do paciente. Reforçamos internamente que todas as informações do prontuário são sigilosas e que não devem ser divulgadas”, destacou o diretor.

A direção do hospital identificou o golpe através de relatos de famílias e das telefonistas do hospital sobre as ligações suspeitas nesta terça e quarta-feira (13 e 14). Até o momento, não houve confirmação de que os golpistas tenham tido sucesso com suas tentativas.