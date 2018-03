Depois do Boa Vista, Fala Curitiba vai ao Pinheirinho e Portão

(foto: Guilherme Sell/IMAP)

Na terça-feira (13/3), o Fala Curitiba 2018 passou pela Regional Boa Vista e foi um sucesso. Mais de 200 pessoas participaram do encontro no salão da Paróquia São João Batista, no bairro Tingui. O Fala Curitiba é promovido pela Prefeitura para que os moradores apontem obras e serviços que consideram prioritários nos bairros. As mais votadas entram no orçamento do município.

Das 52 demandas escolhidas como prioritárias pela população em 2017, 29 estão em execução e as demais serão executadas até o fim do ano. Desde o ano passado, o programa de consultas públicas da Prefeitura descentralizou e ampliou o número de reuniões com a população, englobando os 75 bairros da cidade.

Nesta quarta-feira (14/03), a apresentação será na Regional Pinheirinho, às 19h, na Avenida Winston Churchill, 2.033. No mesmo horário, o encontro ocorre na Regional Portão/Fazendinha, na Rua Carlos Klemtz, 1.700.

Boa Vista

No salão da Paróquia São João Batista, a administradora regional do Boa Vista, Janaina Lopes Gehr, iniciou o encontro apresentando o andamento das demandas solicitadas pelos moradores no ano passado. Em seguida, os participates puderam escolher os sete temas prioritários para discussão nos próximos encontros.

Janaina ressaltou que as demandas relacionadas à pavimentação ganharam um programa separado de atuação, já em execução pela cidade. "Todas as demandas solicitadas, debatidas e eleitas pela população no Fala Curitiba do ano passado já estão em processo de trabalho pela administração municipal, algumas já entregues antes do prazo previsto", comenta Janaína.

Um dos primeiros a chegar ao encontro foi o bancário aposentado Celso Lauriano Leme, morador na Rua José Gildo Beleski, no Bacacheri, há mais de 40 anos. Ele soube do Fala Curitiba por indicação de um vizinho, que ouviu no rádio sobre as reuniões públicas. Leme sugeriu mais atenção com o manilhamento e limpeza dos córregos da região. "Lidamos há anos com o Rio Bacacheri Mirim, quando a chuva é muito forte ele sobe rápido e chega a alagar casas. Vim pedir mais atenção com essa drenagem", comentou Leme, que defendeu a questão para os demais participantes analisando o sentido coletivo da causa: "Não é só conforto, é questão de segurança, saúde e bem-estar para todos."

Participaram dos encontros os vereadores Oscalino do Povo, Mauro Ignácio, Colpani e Bruno Pessuti, o assessor comunitário João Pereira e o administrador da Regional Matriz, Dirceu de Matos.

A agenda, programação, demandas e propostas do Fala Curitiba estão no site fala.curitiba.pr.gov.br