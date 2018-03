Workshop traz orientações sobre o retorno ao mercado de trabalho

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realizará no dia 16 de março (sexta-feira), das 8h às 18h, o workshop Retorno ao Mercado de Trabalho, atividade que faz parte do projeto denominado Superação. São eventos mensais gratuitos, promovidos com o apoio da Prefeitura de Municipal de Curitiba, para auxiliar pessoas que estão desempregadas na retomada da carreira profissional. “O objetivo é contribuir no resgate da autoestima das pessoas, a partir do conhecimento de suas competências e potencial, de forma equilibrada e serena”, comenta Andréa Gauté, coordenadora do projeto na ABRH-PR.

O curso, ministrado pelas consultoras Andréa Gauté e Sandra Mara Tavares Borio, trabalhará os seguintes aspectos: como lidar com as emoções durante esse período, elaboração de currículo, apresentação do perfil pessoas e profissional, rede de contatos, mercado de trabalho, as diferentes relações de trabalho, pretensão e negociação salarial, marketing pessoal e o cenário atual e preparação de entrevistas. “Fazemos, inclusive, uma simulação de entrevista pessoal, pois é um dos momentos de maior dificuldade dos candidatos a emprego. Queremos que os participantes do workshop sejam protagonistas desse processo e conheçam as suas habilidades e os seus pontos fortes para garantir o retorno ao mercado de trabalho”, fala Andréa.

O curso Retorno ao Mercado de Trabalho é realizado desde 2016 pela ABRH-PR, sempre com as inscrições esgotadas. A iniciativa surgiu como uma forma da Associação colaborar com o aprimoramento dos profissionais que foram desligados dos seus empregos em virtude da crise econômica. “Como entidade sem fins lucrativos e focada na gestão de pessoas, é nossa obrigação contribuir não apenas em momentos de pleno emprego, mas também e, principalmente, em situações de crise. Utilizamos nossos recursos, voluntários e parcerias para ajudar na melhoria do mercado e do nível de emprego”, explica Susane Zanetti, presidente da ABRH-PR.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site www.abrh-pr.org.br.

Serviço - Workshop Retorno ao Mercado de Trabalho

Data: 16 de março (sexta-feira)

Valor: gratuito

Horário: 8h às 18h

Local: Superintendência do Trabalho Emprego e Renda – Fundação da Ação Social (FAS)

Endereço: Monsenhor Celso, 35 - Centro

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Consultoras: Andréa Gauté e Sandra Mara Tavares Borio

Informações e inscrições: www.abrh-pr.org.br e (41) 3262-4317