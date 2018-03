Atlético joga para evitar um mês de marasmo

Thiago Heleno e Paulo André: um está suspenso e o outro volta ao time (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense enfrenta o Ceará, nesta quinta-feira (dia 15) às 21h30, em Fortaleza, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena da Baixada, houve empate em 0 a 0. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis – não há prorrogação. O gol como visitante não é mais critério de desempate na competição.

A Copa do Brasil é a única competição disputada pelo time principal do Atlético até agora em 2018. A equipe do técnico Fernando Diniz entrou em campo em três partidas até agora – Caxias (0 a 0), Tubarão (5 a 4) e Ceará (0 a 0). No Paranaense, o clube vem utilizando a equipe de aspirantes, dirigida pelo técnico Tiago Nunes.

Se não passar pelo Ceará, o time principal do Atlético viverá um marasmo de um mês. Isso porque o próximo jogo oficial no calendário da equipe de Fernando Diniz é o confronto com o Newell´s, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, em 12 de abril, na Arena da Baixada. A partida de volta na Argentina está marcada para 10 de maio. O Brasileirão começa em 14 de abril.

Além de rechear o calendário, o Atlético também busca engordar a conta bancária. A classificação para a quarta fase da Copa do Brasil vale R$ 1,8 milhão. O clube já acumulou R$ 3,6 milhões de cotas na competição (R$ 1 milhão pela primeira fase, R$ 1,2 milhão pela segunda e R$ 1,4 milhão pela terceira).

Para buscar a vaga, Fernando Diniz aposta no futebol ofensivo. “A equipe não mudará a postura. Temos que atacar e defender bem, tomando todos os cuidados, porque vamos jogar contra uma equipe bem treinada e que tem bons jogadores”, declarou o treinador, ao site oficial do Atlético.

O treinador vem usando o esquema tático 3-4-3 para atacar – na fase defensiva, a equipe fica postada no 5-4-1. Clique aqui para conhecer melhor o sistema de jogo de Diniz.

O zagueiro Thiago Heleno, expulso no jogo de ida, está suspenso e desfalca o time. “Perdemos o nosso capitão. É um grande jogador e uma das referências do time, mas confio na força do elenco e no trabalho que foi desenvolvido para esse jogo”, afirmou Diniz, sem revelar a escalação.

A tendência é que Paulo André retorne ao time, recuperado de desgaste muscular. A dúvida fica sobre o posicionamento dos três zagueiros, sobre quem atuará na esquerda, na direita e no centro.

No jogo desta quinta-feira, os dois times defendem séries invictas. A equipe reserva do Ceará empatou em 3 a 3 com o Iguatu, na terça-feira (dia 13). Agora, somando as partidas com os titulares e com os reservas, a equipe nordestina tem nove jogos seguidos sem perder.

CEARÁ x ATLÉTICO

Ceará: Everson; Pio, Valdo, Luiz Otávio e Rafael Carioca; Raul, Juninho e Ricardinho; Felipe Azevedo, Elton e Andrigo. Técnico: Marcelo Chamusca

Atlético: Santos; Wanderson, Paulo André e Pavez (Zé Ivaldo); Jonathan, Rossetto, Raphael Veiga e Carleto; Nikão, Guilherme e Bergson. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE), quinta-feira às 21h30