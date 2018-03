Epicentro do Panama Papers, escritório Mossack Fonseca anuncia fechamento

(foto: Reprodução/ Wikipedia)

Epicentro dos chamados Panama Papers e também envolvido em crimes investigados na Operação lava Jato, o escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca anunciou nesta quarta-feira (14 de março) o fechamento de todos os seus escritórios até o final do mês.



Segundo informações da Agência Efe, o encerramento das operações se deve à falta de clientes e ao prejuízo provocado à reputação da empresa pelo escândalo das sociedades offshores baseadas em paraísos fiscais. No próximo dia 3 de abril, inclusive, o Panama Papers completará dois anos. Além disso, há um ano os dois sócios fundadores do escritório foram presos preventivamente como parte de investigações relacionadas com a Operação Lava Jato.

A operação do escritório internacional é sustentada por seiscentos colaboradores em 42 países. Entre seus clientes, traficantes e empresas punidas na Europa e Estados Unidos, além de 29 bilionários listados pela Forbes, 128 ocupantes ou ex-ocupantes de cargos eletivos ou públicos e 61 pessoas próximas ou parentes de chefes de estado ou governo.