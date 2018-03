Após forte chuva, estádio do Paraná Clube fica alagado. Com foto

A Vila Capanema na tarde dessa quarta-feira (foto: Colaboração)

O estádio do Paraná Clube, a Vila Capanema, ficou totalmente alagado na tarde dessa quarta-feira (dia 14), após a forte chuva que atingiu Curitiba. O Rio Belém fica próximo ao estádio. O time só volta a utilizar o local para jogos em 21 de março (contra o Maringá, pelo Campeonato Paranaense). No próximo domingo, a equipe vai até Foz do Iguaçu para enfrentar o Foz FC.



O Paraná Clube informou que não houve prejuízo financeiro aparente com o alagamento. A água foi evacuada com rapidez.