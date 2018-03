Conheça obras de ficção que ajudam a entender a ciência de Stephen Hawking

EVERTON LOPES BATISTA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O físico britânico Stephen Hawking, morto nesta quarta-feira (14), foi também um divulgador de ciência com livros como “O Universo numa Casca de Noz” e “Uma Breve História do Tempo” (Intrínseca), nos quais explica em linguagem acessível conceitos complexos de cosmologia e física teórica. As hipóteses de Hawking, porém, chegam até o campo da ficção ao inspirar enredos que usam conceitos de suas teorias para guiar romances, dramas e aventuras nas telas e nos livros. Buracos negros, regiões do espaço onde a força gravitacional seria tão grande que nada conseguiria escapar delas, ocuparam a maior parte de suas pesquisas. Não é difícil imaginar a tensão que esse elemento acrescenta a uma narrativa, com a tripulação de uma nave espacial lutando para fugir de uma área dessas. Buracos de minhoca, túneis hipotéticos formados por buracos negros que seriam atalhos capazes de ligar dois lugares distantes no espaço —em um esquema que, simplificando, suga um objeto de um lado com a força gravitacional e o expele de outro lado— também foram estudados pelo cientista. Veja abaixo uma seleção de obras que podem ajudar a entender um pouco dos conceitos mais marcantes do trabalho de Stephen Hawking. * Contato (1997) O filme é inspirado no romance homônimo de Carl Sagan, astrônomo que também teve importante papel na divulgação científica. Na adaptação, dirigida por Robert Zameckis (“De Volta Para o Futuro”), acompanhamos a jornada da cientista Ellie Arroway na defesa por sua pesquisa de busca por vida extraterrestre. Os buracos de minhoca se apresentam como a solução capaz de promover o contato entre civilizações distantes umas das outras. CONTATO (1997) DIREÇÃO: Robert Zameckis ELENCO: Jodie Foster, Matthew McConaughey e Tom Skerritt PRODUÇÃO: Estados Unidos ONDE ASSISTIR: Disponivel no Google Play Star Trek (2009) No filme dirigido por J. J. Abrams (Star Wars: O Despertar da Força), desdobramento da série clássica de televisão dos anos 1960, um composto chamado de “matéria vermelha” pode criar um buraco negro artificial. É esse elemento que a frota estelar usa para defender os integrantes da Federação Unida dos Planetas da ameaça representada pelos romulanos, alienígenas hostis à organização. STAR TREK (2009) DIREÇÃO: J. J. Abrams ELENCO: Chris Pine, Zachary Quinto e Zoë Saldaña PRODUÇÃO: Estados Unidos ONDE ASSISTIR: Disponivel no Google Play, Net Now, Netflix e Amazon Prime Interestelar (2014) No futuro da Terra, quando os recursos naturais estão próximos do fim, uma equipe de cientistas viaja por buracos de minhoca pelo universo para encontrar uma nova casa para a humanidade. O filme tem a direção de Christopher Nolan (“Dunkirk”). INTERESTELAR (2014) DIREÇÃO: Christopher Nolan ELENCO: Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain PRODUÇÃO: Estados Unidos e Inglaterra ONDE ASSISTIR: Disponivel no Google Play