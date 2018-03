Projeto curitibano atrai público feminino para o poker

(foto: Divulgação)

Quarta-feira pode até ser dia de futebol, mas um grupo de mulheres curitibanas está mudando a tradição e aproveitando a quarta para jogar poker. Com cerca de 200 participantes, o projeto Damas do Poker tem como objetivo igualar a participação masculina e feminina no esporte da mente.

“Sabemos que é uma meta audaciosa e de longo prazo, mas já temos visto nos últimos tempos um aumento da participação de mulheres em campeonatos Brasil a fora”, conta Marcele Lara, uma das idealizadoras do Damas do Poker.

Os encontros são quinzenais, sempre às 20h, e acontecem no Batel Poker Clube, localizado no Lounge Batel. Reconhecido por seus atrativos, prêmios e ações diferenciadas, uma novidade lançada recentemente promete mais sucesso para o projeto: a oficina de poker, realizada uma hora antes de cada encontro, para ensinar as mulheres que tem desejo de aprender a fazer parte do grupo.

“Nosso público é eclético. Temos mulheres entre 20 e 70 anos, que vêm com conhecimentos básicos ou procuram o grupo para se desenvolver, outras estão em busca de diversão entre amigas e as que encaram de maneira mais profissional. E agora expandimos para quem deseja aprender, com as oficinas. Todas são muito bem-vindas”, completa Vanderleia Rocha, também idealizadora do projeto.

O sistema funciona da seguinte forma: buy-in (inscrição) de R$ 20 e 5 mil fichas, e quem chega até o final do primeiro nível é gratuito. Também é possível adquirir o staffbônus por R$ 10, rebuy (reentrada) R$20 e Add-on (recompra) de R$ 40.

“Em menos de um ano de projeto já temos várias participantes e não só de Curitiba, mas de outros estados também. Além de aumentar a participação feminina queremos estar representadas em todos os campeonatos importantes”, conclui Marcele.

Mais informações sobre o grupo pelo www.facebook.com/DamasdoPoker.

Lounge Batel

Rua Coronel Dulcídio, 918- Batel / Curitiba - PR

(41) 3205-9984 e (41) 98854-9220| www.loungebatel.com.br

Insta: @loungebatel | www.facebook.com/loungebatel