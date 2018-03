Com dois de Mbappé, PSG derrota Angers no Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG mostrou que ainda sobra no Campeonato Francês. Em jogo adiantado da 31ª rodada, o time da capital bateu nesta quarta-feira (14) o Angers por 2 a 1, embora tenha jogado quase a partida inteira com um homem a menos. Mbappé fez os gols dos anfitriões, enquanto Toko Ekambi descontou para os visitantes no Parque dos Príncipes. A vitória leva o Paris Saint-Germain aos 80 pontos, 17 a mais que o vice líder Monaco, que tem um jogo a menos. O Angers é o 14º colocado, com 32, quatro a mais que o Troyes, primeiro time da zona de rebaixamento.

Na medida do possível, Unai Emery mandou a campo um time com força máxima. Titulares costumeiros nos últimos jogos, Areola, Berchice e Rabiot foram banco, porém suas ausências não significaram uma diferença significativa na equipe titular, que dominou com facilidade o Angers.

Enquanto o duelo tinha igualdade numérica, o time visitante viu os anfitriões saírem na frente cedo. Mbappé recebeu enfiada de bola de Draxler pela ponta direita, bateu de primeira e saiu para comemorar a abertura de placar no Parque dos Príncipes aos 12min. Thiago Motta foi expulso pouco depois. O veterano durou apenas 15min em campo e foi expulso direto por pisar em Romain Thomas em uma disputa de bola.

A arbitragem demorou para definir o que fazer, porém ao ver que o jogador do Angers sofreu arranhões na altura da costela, decidiu pela dura punição ao atleta do time parisiense. Mesmo com um jogador a menos, os parisienses seguiram com o domínio da partida. Aos 25min, Mbappé ampliou em jogada iniciada com um longo lançamento de Thiago Silva para Kurzawa. O lateral recebeu em velocidade na área adversária, e cruzou rasteiro para o atacante, que mandou para as redes novamente de primeira.

Com dois gols de vantagem, o ritmo dos parisienses diminuiu, permitindo que o Angers crescesse e ameaçasse o gol de Trapp. O goleiro alemão mostrou segurança e não deixou nada passar até o término do primeiro tempo. No segundo, os visitantes subiram a marcação, tentando atrapalhar as trocas de passes do PSG. A estratégia gerou melhores chances ao Angers, que descontou aos 30min, com Toko Ekambi, decretando o placar final.