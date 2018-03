Defesa Civil de Curitiba registra 25 ocorrências graves em dia de caos por causa da chuva

(foto: Franklin de Freitas)

A Defesa Civil de Curitiba registrou, até as 18h desta quarta-feira (14), cerca de 25 ocorrências de alagamentos, concentradas na região centro/norte da cidade. Equipes do Meio Ambiente atenderam a duas quedas de árvore – uma no Cabral e outra no Boqueirão. Houve, ainda, o afundamento de asfalto na esquina da Avenida Visconde de Guarapuava com Rua Desembargador Westphalen, no Centro. Equipes da Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) estão nas ruas para verificar doze registros de desabamento de muro.

Segundo o Simepar, choveu 63 milímetros das 14h às 17h30. A previsão é de que as próximas duas horas registrem mais chuvas intensas, por toda a cidade.

As fortes chuvas provocaram alagamentos em seis unidades da Fundação de Ação Social (FAS), três delas que prestam atendimento e acolhimento a pessoas em situação de rua, localizadas na Regional Matriz; e uma que oferece acolhimento a adolescentes, na Regional Boa Vista. As unidades atingidas são a Casa de Passagem Jardim Botânico, que teve também o guarda-pertences, afetado pelas águas, mas manterá o atendimento nesta noite; o Centro de Referência Especializado para População de Rua (Centro POP) João Dorvalino Borba, que não oferece serviços noturnos; a unidade Mais Viver, que atende 50 homens e mulheres em situação de risco pessoal ou social e a unidade de acolhimento Nova Esperança, que atende 20 meninas. Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) Cachoeira e Pilarzinho, ambos na Regional Boa Vista, também ficaram alagados. Apesar dos transtornos, não foi preciso fazer a remoção dos usuários das unidades de acolhimento. O Disque-solidariedade encaminhará colchões e cobertores para atendimentos às pessoas acolhidas. Na Regional Boa Vista, uma família ficou com a casa ilhada na Rua Santa Anastácia, mas se negou a sair do local. Equipes da FAS, em alerta, visitaram os pontos mais afetados pelos alagamentos e orientaram as famílias.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) mobilizou as equipes de limpeza locais e o serviço de limpeza nas unidades atingidas já está sendo feito desde esta tarde (14). Nenhuma escola foi fechada devido à chuva, os danos foram pontuais e as crianças foram realocadas para outros espaços dentro das mesmas unidades. No Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Carlos Alberto de Oliveira, no Guaíra, um raio atingiu a central de alarme e a unidade ficou temporariamente sem energia, mas a situação já foi normalizada. Na Escola Municipal Professor Brandão, no Alto da Glória, entrou água pelas calhas mas a chuva não comprometeu o atendimento dos estudantes. O mesmo ocorreu na Escola Municipal Batel, na região central.