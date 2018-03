Depois de seis meses, Gamba Osaka de Levir Culpi ganha um jogo

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

14/03/18 às 18:16 Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Levir Culpi (foto: Geraldo Bubniak)

Quando aceitou o convite para retornar ao Japão comandar o Gamba Osaka, Levir Culpi já sabia do jejum histórico do time que não vencia desde setembro de 2017. Em pouco mais de um mês de trabalho, o treinador ainda não tinha conseguido a vitória em quatro jogos disputados. Mas nesta quarta-feira a equipe conseguiu quebrar a marca negativa ao vencer o Urawa Reds Diamond pela Copa da J League por 4x1 nesta quarta-feira.

O coreano Hwang Ui-Jo marcou o primeiro aos 10 minutos. Shun Nagasawa fez dois seguidos aos 41 e aos 54 min. Taketomi diminuiu para o Urawa aos 80 min e Keito Nakamura fechou o placar aos 84 min.

“Estamos ainda longe do que penso para o Gamba Osaka, mas a primeira vitória depois de seis meses vai melhorar o astral de todos. Estou observando duas ou três posições onde podemos melhorar com reforços e tem ainda a volta de dois ou três titulares que estão no DM. Gambare!”, disse Levir.

O Gamba volta a campo no domingo (18.03) para enfrentar o Kashima Reysol pela J League.