Paranaense de Motocross começa neste fim de semana

(foto: Divulgação)

O Campeonato Paranaense de Motocross irá reunir os melhores pilotos do estado para a abertura da temporada 2018, neste fim de semana, dias 17 e 18, na cidade de Toledo, localizada a 550 quilômetros da capital. A expectativa é de gate cheio nas 13 categorias.

As provas serão realizadas em uma pista de 1200 metros, de terra vermelha e chão duro. No sábado, os competidores entram em ação, a partir das 10h, para os treinos livres e depois, às 16h30, para as primeiras corridas. No domingo, às 8h, acontecem mais treinos e, às 11h30, o restante das disputas.

Segundo o presidente do Motoclube de Toledo, Maicon Stuani, uma grande estrutura foi preparada para receber os visitantes. A praça de alimentação irá oferecer almoço por R$ 15 para adultos e R$ 10 para crianças. O ingresso custa apenas R$ 10 e pode ser adquirido no local.

A Federação Paranaense de Motociclismo firmou várias parcerias com o objetivo de fomentar o esporte e facilitar a participação de atletas, principalmente amadores, nas competições estaduais. A Pro Tork, parceira da entidade há 19 anos, garante inscrição gratuita para quem utilizar o equipamento completo da marca, e ainda oferece 30% de desconto nos escapamentos off road, disponíveis na A&D Moto Store. Além disso, a Pirelli reduziu o valor dos pneus para os pilotos federados, que podem comprá-los na Orma Motos.

Campeonato Paranaense de Motocross 2018

Data: 17 e 18 de março

Local: Motoclube de Toledo

Inscrição: R$ 100 antecipada / R$ 150 no local

Ingresso: R$ 10 na portaria

Regulamento: http://www.fprm.com.br/regulamentos.asp

Programação: http://fprm.com.br/fprm/lernoticia.asp?cod=1162

Hotel conveniado: http://www.hotelbello.com.br/

O Campeonato Paranaense de Motocross é organizado pela Federação Paranaense de Motociclismo e tem o patrocínio da Pro Tork – maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, além do apoio 5inco Factory Concepts. A etapa de abertura é realizada pelo Motoclube de Toledo, com o patrocínio da Itaipu Binacional e apoio do Supermercado Hebrom, Tolepocos, Status Motos Honda, Cooatol, Casa dos Parafusos Bocato e Red Phanter.