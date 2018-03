Anitta estreia programa musical no Multishow em abril

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após apresentar duas temporadas (2016 e 2017) do Música Boa ao Vivo, no Multishow, canal a cabo pertencente à Globo, Anitta estreia no dia 3 de abril outra atração musical em 2018. Intitulada "Anitta Entrou no Grupo", que terá quatro episódios, promete promover competições de música bem-humoradas entre convidados famosos. Segundo a emissora, a cada episódio a cantora vai receber dois convidados. Também haverá entrevistas e participação da plateia, de telespectadores e de internautas. Nomes como Jojo Todynho, David Brazil, Victor Sarro e Tirullipa já estão confirmados como presenças especiais. Eles estarão ao lado de Anitta para receber os convidados do dia. NA TV Anitta Entru no Grupo Quando terças, a partir de 3 de abril, às 20h30 Onde Multishow