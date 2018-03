Passat 2018 tem versão única por R$ 164.620

Passat: Sedã da Volkswagen passa a ser vendido em versão única (foto: Divulgação)

O Volkswagen Passat acaba de chegar à linha 2018 com boas novidades. Apenas na versão topo de linha Highline, tem bom pacote de equipamentos de série com a nova central multimídia Discovery Pro com tela de 9,2” e comandos por gestos. Apesar da novidade, o sedã está mais barato de R$ 178.130 e agora R$ 164.620, . Sem mudanças visuais, o Passat Highline 2018 mantém de série o piloto automático adaptativo, a frenagem automática ao detectar colisão, os faróis full LED, o ar-condicionado de três zonas, o painel digital com tela TFT de 12,3 polegadas configurável, os bancos dianteiros com regulagem elétrica e aquecimento (o do motorista possui massageador), chave presencial, seis airbags e as rodas de 18”. Fabricado na Alemanha sobre a plataforma modular MQB, o sedã mede 4,76 metros de comprimento, 1,83 m de largura, 1,47 m de altura e 2,79 m de distância entre-eixos.

O porta-malas acomoda 586 litros de bagagem. A motorização de quatro cilindros 2.0 turbo a gasolina de 220 cv de potência e 35,7 kgfm de torque foi mantida. Combinado ao câmbio automatizado DSG de seis marchas e dupla embreagem, o propulsor leva o Passat aos 100 km/h em 6,8 segundos e à velocidade máxima de 246 km/h. O Passat 2018 traz a terceira geração do sistema Discover Pro que permite o máximo de conectividade e controle por gestos.

A tela possui agora 9,2 polegadas e não há botões “físicos” formando uma superfície sofisticada totalmente em “black piano”. O controle por gestos – movimenta-se lateralmente a mão – permite acessar o menu de informações do sistema, alterar estações de rádio, selecionar músicas para reprodução, navegar pelas capas dos álbuns, fotos e pelas páginas do menu de funções do carro.