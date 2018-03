Depois de dois anos, Raceland recebe prova oficial. (foto: Divulgação)

O kartódromo Internacional Raceland, localizado em Pinhais, volta a receber competições oficiais do esporte a motor em 2018 a partir deste final de semana. O Kart sempre foi o maior celeiro de pilotos e a região de Curitiba estava a dois anos sem uma competição oficial e como consequência minguada na formação de novos pilotos potenciais. Além da premiação para pilotos, mecânicos e equipes, 03 pilotos que acelerarem na Copa Super Paraná, terão participação garantida no Brasileiro de Kart, agendado para julho, na Granja Viana em São Paulo. A Copa Super Paraná é idealizada pela APK - Associação dos Pilotos de Kart de Curitiba e Região Metropolitana e conta com seis etapas no calendário. As duas primeiras definem o Torneio de Verão, a terceira e quarta o Torneio de Inverno e a última é a Superfinal do campeonato. Todas as seis etapas serão no Raceland, que há dois anos está fora do circuito das provas oficiais.