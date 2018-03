Hyundai apresenta HB20 Copa do Mundo FIFA 2018

Hatch e sedã compactos trazem detalhes visuais exclusivos (foto: Divulgação)

A marca sul-coreana Hyundai apresenta a edição comemorativa HB20 Copa do Mundo FIFA 2018. O modelo, que que chega às lojas na segunda quinzena de abril, nas configuraçõesHB20 (hatch) e HB20S (sedã), baseados na versão Comfort Plus e poderá ser adquirida tanto com motor 1.0 flex e câmbio manual quanto com propulsor 1.6 bicombustível e transmissão automática, mas sem ainda ter os preços divulgados.

A série especial agrega itens como grade, rodas de liga leve de 15 polegadas e capas dos retrovisores com acabamento cinza-escuro. Além disso, os faróis têm máscara negra e as lanternas são fumê. Tanto o hatch quanto o sedã contam com logotipo da competição no encosto dos bancos dianteiros, nos para-lamas frontais e também inscrição alusiva ao Mundial nos tapetes. A novidade agrega à versão Comfort Plus central BlueMedia e bancos com revestimento de couro preto e tecido, com costuras brancas.

A lista de itens de série inclui travas e vidros elétricos nas quatro portas, sensores de estacionamento traseiros, chave canivete com abertura e fechamento das portas à distância e acendimento automático dos faróis. O HB20 Copa do Mundo Fifa 2018 estará disponível nas cores branca sólida e também com duas tonalidades prata, ambas metálicas.