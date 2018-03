O Instituto Renault realizou a entrega de um Renault Captur zero quilômetro à AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente. O Captur será utilizado pela AACD de forma estratégica para aumentar a captação de recursos, que refletirá em mais atendimentos a crianças e adultos com deficiência física que são tratados pela Instituição. Na foto Caique Ferreira vice-presidente de Instituto e Adriana Magalhães do AACD.

Instituto Renault

Criado há sete anos, o Instituto Renault tem como objetivo promover ações voltadas à sustentabilidade socioambiental, atuando em dois eixos: Mobilidade Sustentável com destaque para o programa “O Trânsito e Eu”; e Inclusão, por meio do qual são desenvolvidas ações voltadas ao Desenvolvimento Social, à Educação e à Diversidade. Cerca de 600 mil pessoas já foram impactadas pelas ações do Instituto Renault.

C4 Lounge

A Citroën apresenta os primeiros sketches de Estilo do Novo C4 Lounge, modelo que tem previsão de chegada ao mercado brasileiro em abril. O sedã recebe um novo design, mais tecnológico e exclusivo. Este novo estilo se caracteriza por oferecer uma frente mais moderna, dinâmica e integrada à carroceria.