SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Chelsea por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), no Camp Nou, e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões. Com o resultado, o futebol espanhol mantém a hegemonia nesta fase do torneio pelo sétimo ano consecutivo.

Desde a edição 2011/2012, a Espanha detém a maioria dos classificados para as quartas da competição. Na ocasião, o país era representado por Barcelona e Real Madrid. Os outros seis times eram de países distintos. Nos outros anos, a Espanha levou três equipes para as quartas de final. O Atlético de Madri fez companhia para Barcelona e Real Madrid nas últimas quatro temporadas.

Em 2012/2013, o Málaga surpreendeu ao avançar para esta fase da competição. Além do Barcelona, a atual edição terá o Real Madrid e um novo intruso espanhol. O Sevilla derrotou o Manchester United por 2 a 1, na terça (13), em Old Trafford, e se classificou para as quartas após 60 anos.

Os outros cinco classificados são Manchester City, Liverpool, Roma, Juventus e Bayern de Munique. Os alemães também avançaram de fase nesta quarta-feira, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Besiktas, da Turquia.

A Inglaterra não levava dois times para as quartas desde 2013/2014, quando United e Chelsea avançaram. Mas o retrospecto geral para os clubes do país é frustrante.

Os ingleses bateram um recorde ao irem para as oitavas de final do torneio com cinco clubes. Além do Chelsea e do United, o Tottenham ficou pelo caminho ao ser derrotado pela Juventus, em Wembley. Um time inglês não ganha o título europeu desde 2012, quando o Chelsea venceu o Bayern nos pênaltis. As últimas quatro edições da Liga dos Campeões foram conquistadas por clubes espanhóis. O Real Madrid ficou com o título três vezes, enquanto o Barcelona assegurou o troféu em 2014/2015.

NOS PÉS DE MESSI

Messi nunca havia marcado um gol em oito duelos contra o Chelsea. A seca durou até o jogo de ida, no qual os times empataram por 1 a 1 em Londres, em 20 de fevereiro. O argentino não só anotou o gol dos catalães em Stamford Bridge como também decidiu o jogo desta quarta. Ele anotou dois gols -ambos por baixo das pernas do goleiro- e deu uma assistência para Dembélé deixar sua marca.

A definição dos classificados confirmou que nove dos últimos 25 jogadores convocados por Tite seguem na disputa pelo título europeu. São eles: Alisson, Ederson, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Douglas Costa, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. O meia Philippe Coutinho não entra nesta relação porque está impedido de jogar pelo Barcelona na competição europeia. Ele já havia disputado a fase de grupos pelo Liverpool quando se transferiu para o clube catalão.

Os próximos confrontos serão definidos nesta sexta-feira (16), por sorteio. Os jogos de ida das quartas de final serão disputados nos dias 3 e 4 de abril. A volta está marcada para os dias 10 e 11 do mesmo mês. A final da competição será realizada em 26 de maio, na cidade de Kiev, na Ucrânia.

BARCELONA Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets (André Gomes), Rakitic, Iniesta (Paulinho); Dembélé (Vidal), Messi, Luis Suárez. T.: Ernesto Valverde

CHELSEA Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses (Zappacosta), Kanté, Fábregas, Alonso; Willian, Hazard (Pedro), Giroud (Morata). T.: Antonio Conte Estádio: Camp Nou, em Barcelona (Espanha)

Juiz: Damir Skomina (Eslováquia)

Cartões amarelos: Sergi Roberto (Barcelona); Willian, Giroud, Alonso (Chelsea)

Gols: Messi, aos 2min do primeiro tempo e aos 17min do segundo tempo, e Dembélé, aos 19min do primeiro tempo