HBO libera primeiras imagens da série baseada no romance de Elena Ferrante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO divulgou, nesta quarta-feira (14), as primeiras fotos das atrizes que darão vida às personagens principais na série "A Amiga Genial", baseada nos romances da escritora italiana Elena Ferrante. Sob direção de Saverio Costanzo, de "Coração Faminto" (2014), o elenco foi escolhido a partir de um casting, que durou oito meses, de mais de 9.000 crianças, estudantes de escolas locais, e 500 adultos. Com atores profissionais e amadores, a emissora informa que a série -que está sendo produzida em Caserta, na Itália- terá mais de 150 atores e 5.000 figurantes. Com oito episódios, a série é baseada nos livros de Ferrante que tratam da amizade e do amadurecimento das amigas Elena Greco e Lina Cerullo. A autora, que assina com um pseudônimo, nunca revelou sua real identidade. Em 2016, um jornalista italiano causou polêmica ao apontá-la como a tradutora Anita Raja, mas a informação nunca foi confirmada nem por Ferrante nem por seus editores. O repórter chegou a essa conclusão depois de investigar transações bancárias e documentos imobiliários relativos à tradutora.