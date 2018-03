MPPR investiga presença de tigre e cobra em balada em Curitiba. Veja vídeo

(foto: Facebook)

O Ministério Público do Paraná (MPPR) investiga a exibição de um tigre e uma cobra durante uma festa em uma casa noturna no Centro de Curitiba no último sábado (10). A denúncia foi encaminhada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e por um ativista ambiental. Em um vídeo feito durante a festa, é possível ver o tigre dentro de uma jaula, sem reação. O nome da festa era `Festa na Selva´.

