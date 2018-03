Operação em São Paulo prende 21 policiais por tráfico de drogas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público e a Corregedoria da Polícia de São Paulo deflagraram nesta quarta (14) a Operação Urupês, nas cidades de Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Registro, que resultou na prisão de dois policiais civis e 19 policiais militares. As informações são da Agência Brasil. Segundo o Ministério Público, os policiais civis foram presos em flagrante por porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Já os policiais militares foram presos em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedido pela Justiça. Durante a operação foram apreendidas armas, munição, drogas, um veículo e quantias em dinheiro. O nome dos policiais e a quantidade de objetos apreendidos na ação não foram informados até o momento. A operação teve início com a investigação sobre a autoria de um triplo homicídio ocorrido em fevereiro do ano passado. A investigação, segundo o Ministério Público, demonstrou indícios da existência de uma organização criminosa atuando na região.