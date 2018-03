Veja galeria de fotos do dia em que a chuva levou Curitiba ao caos

(foto: Franklin de Freitas)

A Defesa Civil de Curitiba registrou, até as 18h desta quarta-feira (14), cerca de 25 ocorrências de alagamentos, concentradas na região centro/norte da cidade. Equipes do Meio Ambiente atenderam a duas quedas de árvore – uma no Cabral e outra no Boqueirão. Houve, ainda, o afundamento de asfalto na esquina da Avenida Visconde de Guarapuava com Rua Desembargador Westphalen, no Centro. Equipes da Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) estão nas ruas para verificar doze registros de desabamento de muro.

Segundo o Simepar, choveu 63 milímetros das 14h às 17h30. A previsão é de que as próximas duas horas registrem mais chuvas intensas, por toda a cidade.

