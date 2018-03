Hackers recorrem a promoções de Páscoa para roubar dados pelo WhatsApp

Os ovos de Páscoa estão custando os olhos da cara nesta ano. De olho na crise, os cibercriminosos resolveram aproveitar para tentar roubar dados com ofertas e promoções usando o doce como isca em mensagens enviadas pelo WhatsApp. Em 24 horas, no Brasil, foram registrados mais de 300 mil ataques que tinham como isca um voucher de até R$ 800 para a compra de chocolates do período. O acesso de centenas de milharesa de usuários à oferta falsa enviada na forma de link foi bloqueado pelo antivírus da empresa DFNDR Security.

Para convencer a vítima, o golpe envolve perguntas como “qual presente é comum receber na Páscoa?”, “o coelho da Páscoa simboliza o quê?” e “que país festeja a Páscoa com as pessoas fazendo guerra de ovos, em de vez de comer chocolate?”.

Ao responder as perguntas e aceitar o suposto voucher, o usuário estará autorizando o recebimento de notificações de hackers no celular. Futuramente, a vítima poderá estar incluída em um serviço pago de SMS ou tendo seu cartão de crédito usado por criminosos.

O golpe também tem sido aplicado no Facebook com a mesma intenção. Na rede social são páginas falsas que imitam lojas varejistas famosas e oferecem promoções mentirosas para enganar consumidores.

Causas sociais lideram vaquinhas virtuais

As causas sociais no Brasil têm bons números e endereços certos. Em levantamento feito pela fintech Vakinha, maior plataforma de financiamento coletivo do país, mais de 90% das maiores campanhas do site em 2017 foram doações para tratamento de saúde, a maioria para crianças com doenças raras, seguidas por projetos ligados a educação, como a Exposição Itinerante Joias da Natureza, do museu de ciências naturais, que leva o mesmo nome, em escolas e universidades, que recebeu R$ 124.820,00 de 12 doadores. E de outras três vaquinhas que juntas somaram R$ 178.353,00 de 1.205 doadores para viabilizar estudos fora do país e uma faculdade de medicina.

Bizarrices

Po.ta.to

Essas três sílabas são suficientes para que se acesso o site Po.ta.to. Ele é bem simples. Tem apenas a foto de uma batata. Nada mais.