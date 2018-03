Fred muda postura e contesta multa do Atlético-MG

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Se antes a defesa do atacante Fred reconhecia a multa de R$10 milhões colocada pelo Atlético-MG caso o jogador se transferisse para o Cruzeiro, agora os representantes do atleta mudaram de postura e vão contestar a validade da cobrança na CNRD, Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, da CBF. A mudança de postura se deu pela ruptura de Francis Melo, agente do atacante, com a diretoria atleticana. Pelo lado do jogador, a alegação é de que o Atlético não pagou os R$2 milhões que devia a Fred, conforme ficou combinado no momento da rescisão. O compromisso feito entre as partes era de que a agremiação realizasse o pagamento em dez parcelas e quitasse suas pendências com o camisa 9. Porém, a diretoria alvinegra não fez sequer um depósito e entende que não seja necessário, já que o atleta se transferiu para o rival e, portanto, se tornou o devedor. Desde a assinatura do contrato com o jogador, o Cruzeiro se tornou solidário de Fred na causa. Isso significa que o clube será o responsável pelo pagamento da multa, se esta for considerada legal. No entanto, a diretoria da Raposa também entende que a cobrança não é justa e acompanha de perto o desenrolar da novela. Enquanto isso, os clubes e o jogador aguardam a decisão da CNRD, que ainda não tem data para ser divulgada. Apesar de não constar nenhum pedido de urgência no caso, a expectativa em cada uma das partes é de que a resposta não demore para sair. Em relação à Fred, o jogador procura não comentar sobre sua situação fora de campo. Na última terça-feira, o atacante foi liberado para iniciar a fisioterapia na Toca da Raposa e está em fase final de uma lesão na panturrilha direita.