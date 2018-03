Fluminense busca reviravolta contra o Avaí na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense encara o Avaí nesta quinta-feira (15), às 21h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), em busca de uma reviravolta na Copa do Brasil. Após perder a partida de ida, no Engenhão, há duas semanas, o time tricolor precisa dar o troco nos catarinenses para avançar à quarta fase na competição. Como perdeu por 2 a 1 o primeiro jogo do confronto, o Fluminense precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar. Se vencer por um gol, a vaga será definida em uma disputa por pênaltis. Já o Avaí joga por um empate diante de sua torcida. O Avaí foi o responsável pela única derrota do Fluminense nas últimas 12 partidas. Na ocasião, o técnico Abel Braga havia feito o Tricolor embalar em um esquema tático com três zagueiros e obteve uma sequência de seis vitórias. Mas o time acabou superado no Engenhão. Para o jogo desta quinta, o Fluminense mantém o sistema de jogo, mas terá o desfalque de Renato Chaves, que levou o terceiro cartão amarelo na partida de ida e está suspenso. Reginaldo deve ser o substituto para formar o trio de zaga ao lado de Gum e Ibañez. O Fluminense vem de um triunfo por 2 a 1 sobre o Nova Iguaçu, e já tem a classificação para a semifinal da Taça Rio praticamente assegurada. Já o Avaí também chega motivado para o confronto. A equipe do técnico Claudinei Oliveira arrancou, nos acréscimos, um empate por 1 a 1 com o arquirrival Figueirense, fora de casa, no domingo. No entanto, o time não está bem no Campeonato Catarinense e ocupa o terceiro lugar, a seis pontos do próprio Figueirense e a nove da Chapecoense. O Avaí conta com o retorno dos atacantes Rafinha, Lourenço e Getúlio, que deixaram o departamento médico. Mas nenhum deles será escalado como titular. A tendência é que o time tenha a mesma formação do jogo de domingo passado contra o Figueirense. AVAÍ Aranha; Guga, Fagner Alemão, Betão, João Paulo; Luan, Judson, André Moritz; Rômulo, Maurinho, Luanzinho. T.: Claudinei Oliveira FLUMINENSE Júlio César; Gum, Reginaldo, Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza, Marlon; Marcos Júnior, Pedro. T.: Abel Braga Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC) Horário: 21h30 desta quinta-feira Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)