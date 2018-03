Senado aprova lei que limita telemarketing

(foto: Arquivo Bem Paraná)

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Senado aprovou nesta quarta-feira (14) um projeto de lei para evitar abusos na atividade de telemarketing. A proposta tem como seus principais pontos a limitação dos horários em que as ligações podem ser feitas. O texto, que modifica o Código de Defesa do Consumidor, foi votado na CTFC (Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle) do Senado e segue agora para análise da Câmara.

Outra previsão do projeto é a criação de um "botão" que, se acionado pelo consumidor, derruba automaticamente a chamada e retira o contato do cadastro da empresa por quatro meses. A companhia será ainda obrigada a ser identificada nas ligações, assim como o nome do operador, que deve ainda oferecer um número de telefone para retorno. Se aprovado no Câmara dos Deputados, o texto limitará as ligações de telemarketing entre as 10h e as 21h de segunda a sexta e entre as 10h e as 13h aos sábados. Fica proibido ainda que as empresas façam mais de três ligações ou enviem mais três mensagens por dia ao mesmo consumidor. O projeto é de autoria do senador Roberto Muniz (PP-BA) e foi relatado no Senado por Armando Monteiro (PTB-PE). Na visão do pernambucano, a lei é necessária por falta de autorregulamentação do setor. "O projeto assegura mais direitos ao consumidor. Os fornecedores que utilizam os serviços remotos de marketing passarão a adotar padrões mínimos de qualidade que afastem o abuso no oferecimento de produtos e serviços ao consumidor", justifica o parlamentar.

NO RIO Há dois meses, entrou em vigor no Rio de Janeiro legislação semelhante à que tramita no Congresso. O governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) sancionou lei que proíbe no Estado ligações de empresas de telemarketing fora do horário comercial e que utilizem número restrito em seus contatos com clientes. O texto substitui a lei anterior, de 2006, que não impunha restrições de horário. Determinava apenas que as empresas mantivessem um cadastro de usuários que manifestassem o desejo de não receber ligações para oferta de novos produtos ou serviços. O cadastro nunca chegou a sair do papel. A nova lei restringe a atuação das empresas. De acordo com o texto, ficam proibidas ligações que não sejam em dias úteis e fora do horário das 8h às 18h. Ficam proibidos contatos aos sábados, aos domingos e nos feriados. Também estão proibidas ligações de números restritos ou desconhecidos. A ideia é que o usuário possa sa- ber quem está ligando. A empresa fica obrigada a se identificar logo no início do telefonema. O descumprimento poderá acarretar em multas às empresas. Na prática, a lei tem reflexo não só nas empresas baseadas no Rio de Janeiro. Ligações de empresas de telemarketing de fora do Estado a consumidores do Rio também deverão respeitar a nova legislação.