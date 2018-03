Temer assina decreto que regulamenta o RenovaBio

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer assinou, na noite desta quarta-feira (14), decreto que regulamenta o RenovaBio, com o objetivo de estimular a cadeia de biocombustíveis. A assinatura ocorreu em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), onde o presidente participou do encerramento de conferência alusiva à abertura da safra de cana 2018/19, promovida pelo Santander em parceria com a consultoria Datagro. Segundo Temer, o RenovaBio é um novo capítulo de uma agenda de modernização e importante para o desenvolvimento do setor. "Diria, pelo entusiasmo que vejo da plateia e dos que me cumprimentaram, dos que se manifestaram, penso que o RenovaBio, de todos os atos, será um dos mais importantes desse governo", disse Temer. O presidente disse ainda que o agronegócio é responsável por grande peso positivo no PIB do país. "Enfrentamos momentos muito difíceis, em setores que sofreram muito. O setor de etanol, principalmente, talvez tenha sido o que mais sofreu", disse o ministro (Minas e Energia) Fernando Coelho Filho. A assinatura do RenovaBio é vista pelo mercado como o início da regulamentação da política nacional de biocombustíveis. O programa foi uma das bandeiras do Ministério de Minas e Energia para estimular a cadeia de biocombustíveis, incluindo o etanol, afetados pela recessão e pela política da ex-presidente Dilma Rousseff que travou a Petrobras no reajuste de preços da gasolina. Sob Temer, o preço passou a flutuar conforme as condições no mercado internacional. EFICIÊNCIA O programa vai representar ganhos de produtividade e eficiência, segundo Elisabeth Farina, presidente da Unica (União da Indústria de Cana-de-açúcar). "[Sua regulamentação] Vai estimular o investimento privado", disse Plinio Nastari, presidente da Datagro, durante o evento. Entre os objetivos do projeto, alvo de intenso lobby do setor sucroenergético, estão valorizar os biocombustíveis nacionais e garantir previsibilidade de investimentos. O RenovaBio envolve duas metas, nacional (induzir a redução competitiva e eficiente da intensidade de carbono da matriz de combustíveis) e individual (distribuidoras de combustíveis deverão comprar créditos de carbono emitidos pelos produtores de biocombustíveis).