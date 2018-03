Startup de Curitiba abre vagas para 15 profissionais

(foto: Divulgação)



Uma das startups de maior potencial inovador, em termos globais, foi criada há três anos no Brasil, em Curitiba (PR), por curitibano. Trata-se da Pipefy, referência em plataforma especializada em gerenciamento de processos para empresas. Em plena expansão, a startup, que passou por período de aceleração no Vale do Silício e recebeu investimentos de fundos importantes, que já aportaram capital em companhias como Facebook e Airbnb, está contratando. A empresa abriu processo seletivo para jovens talentos, para que participem do programa Pipefy Young Guns. As inscrições vão até 20 de março. Os candidatos selecionados atuarão em Curitiba.

“Buscamos universitários e recém-formados para se juntarem ao nosso time. Esse programa é uma maneira de desenvolvermos pessoas para que elas estejam prontas para assumir diferentes cargos dentro da Pipefy”, assinala o diretor de operações da empresa, Felipe Carvalho.



INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA

O processo seletivo consiste, primeiramente, na inscrição dos candidatos. “Deste ponto, faremos uma primeira seleção de acordo com o que os candidatos nos contaram sobre as suas vidas, sonhos e experiências. Depois, os que passarem nesta primeira seleção irão para uma dinâmica de grupo para nos mostrar seu pensamento crítico e como se portam diante de diversas situações – o que é muito importante para acharmos candidatos que tenham um fit com a nossa cultura e valores. Por último teremos as entrevistas individuais, para conhecer mais a fundo os futuros Young Guns e ter certeza de que estamos escolhendo os melhores talentos para a Pipefy”, explica Sandra Soffner, diretora de RH.

Conforme Sandra Soffner, a ideia é que os Young Guns tenham contato com empresas de diversos países e logo de início assumam funções muito importantes dentro de todo o fluxo de venda e contato com o cliente. “Eles realmente participarão de um jeito muito efetivo da construção e do crescimento da Pipefy, porque, assim como as outras pessoas do time, serão peças fundamentais em todo o nosso processo e terão responsabilidades muito grandes, mas sempre com todo o suporte necessário para o desenvolvimento do trabalho”, aponta.



O processo será desenvolvido conforme o seguinte calendário:

• Inscrições: até 20 de março

• Seleção: 22 de março a 6 de abril

• Anúncio: 7 de abril

• Treinamento início: 18 de abril

• Início do trabalho: 7 de maio



“Após selecionados, eles farão parte do time Pipefy e ter a oportunidade de aprender muito, crescer como pessoas e profissionais, trabalhar com pessoas incríveis que fazem acontecer e ter no currículo a informação de que seguem trabalhando conosco, ou que passaram pela Pipefy, uma empresa global com alto crescimento e impacto positivo por onde passa.”



MAIS SOBRE O YOUNG GUNS

O programa Pipefy Young Guns está em sua segunda edição. Em 2017, no mês de junho, foi lançada a primeira edição, que registrou 1,1 mil inscritos. Ao final do processo, são selecionados em torno de 15 talentos. A área visada é a de business – que engloba vendas e contato com cliente. Além disso, aquele que ficar em primeiro lugar no programa passará um mês atuando no escritório Pipefy no Vale do Silício, na Califórnia.

“O fato de sermos uma startup é um diferencial de nosso programa. Temos um ambiente atrativo, horizontal e que permite trocas entre todo mundo, além de todos gostarem muito de fazer parte do time. Para nós, é muito importante dar suporte para que todos aprendam, se desenvolvam e tenham muitas oportunidades para crescimento profissional”, assinala Felipe Carvalho.



SOBRE A PIPEFY

Startup fundada em Curitiba por Alessio Alionço, em 2015, é hoje uma referência global em plataforma especializada em gerenciamento de processos para empresas. No mesmo ano de sua fundação, foi selecionada para participar do programa de aceleração da 500startups, uma das maiores aceleradoras do Vale do Silício, na Califórnia. Durante o período de aceleração, foi a startup que mais cresceu entre as 30 participantes, ganhando o voto de confiança de grandes fundos de investimentos, que já investiram em empresas como Facebook, Airbnb e SpaceX. Em 2016, a empresa retornou ao Brasil, iniciando suas operações. Hoje, a Pipefy é uma empresa que emprega em torno de 90 pessoas. Em 2017, manteve taxa de crescimento entre 15% e 20% ao mês, o que demandou da startup a contratação de mais pessoas, criando com isso o programa Pipefy Young Guns.

A Pipefy está inserida em uma indústria Saas (software as a service) em pleno crescimento. A empresa desenvolve um software em nuvem para que empresas possam gerenciar seus processos. Trata-se de uma solução disruptiva, por ser fácil de usar e no-code (não precisa de times de desenvolvimento para fazer o Pipefy operar na empresa). A plataforma é robusta o bastante para comportar processos complexos de empresas como Accenture, Visa, Santander e IBM entre outras, e simples o bastante para que qualquer pessoa possa configurar seus processos sem conhecimento de programação. Atende atualmente mais de 20 mil empresas em 150 países.