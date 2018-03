Festival de Cinema de Pinhais acontece no final de abril

A edição deste ano do Festival de Cinema Curta Pinhais (Festcine) será realizada entre os dias 23 e 27 de abril. As sessões serão gratuitas e exibidas no auditório Márcio José Moro, no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de março no site da Prefeitura de Pinhais onde também pode ser acessado o regulamento, entre outras informações sobre o Festival.

A iniciativa chega a sua 6º edição, de acordo com a organização o Festcine tem como principais objetivos: despertar e estimular maior interesse da população, do público escolar e da comunidade em geral pela sétima arte em todas as suas formas; estimular o desenvolvimento do mercado para os amadores que atuam na área e dar visibilidade às produções amadoras e independentes. Além disso, também visa proporcionar possibilidades para novos talentos e promover intercâmbio entre artistas, produtores, diretores, distribuidores, público e entidades culturais afins de todo o território nacional.