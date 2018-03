Ivete Sangalo brinca em nova foto das gêmeas

(foto: Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo estava sumida, mas deu o ar da graça em suas redes sociais nesta quarta-feira (14). A cantora publicou uma nova foto com as filhas gêmeas, Helena e Marina, de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady -os dois ainda são pais de Marcelo, de 8 anos. "Quando a gente sai do OPEN BAR da nossa mãe! Depois do peitão, denguinho sem fim! Minha mãe mandou dizer que tá sentindo muita saudade de zamurinhos! A gente ama mamar", brincou Ivete na legenda do clique.

No último dia 10, Ivete comemorou o primeiro mês de vida das filhas, que nasceram em pleno Carnaval, em fevereiro, em Salvador, na Bahia. A cantora está em licença maternidade e só volta aos palcos no final de maio em um festival em Morro de São Paulo, na Bahia. Ela também é atração confirmada do Rock in Rio Lisboa no dia 30 de junho.