Procon do Paraná bate recorde de atendimentos em 2017

Procon vai divulgar hoje o ranking das reclamações (foto: Orlando Kissner/ANPr)

Um atendimento a cada cinco minutos e meio. Essa foi a média registrada em 2017 pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (Procon-PR), recorde da série histórica iniciada em 2012 e mais um motivo para celebração. É que hoje comemora-se o Dia Internacional do Consumidor, data criada para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor.

Para celebrar a data, inclusive, o Procon irá divulgar hoje o ranking das empresas mais reclamadas em 2017 e o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, em atendimento ao que prevê o artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a equipe do órgão fará a distribuição de material educativo sobre os direitos no consumidor durante o dia todo, na sede do órgão e das 11 às 13 horas na Boca Maldita.

Com relação aos dados compilados pelo Bem Paraná junto ao sistema Procon em Números, ao longo de 2017 foram realizados 96.859 atendimentos no estado, com crescimento de 5,3% na comparação com 2016, quando haviam sido 91.978. Já 2018 soma 20.170 registros.

Assim, temos um total de 503.646 atendimentos desde agosto de 2012, quando o sistema entrou no ar. As informações estão disponíveis ao público online. Para conferir, basta acessar o site do Procon-PR (http://www.procon.pr.gov.br) e clicar na coluna à direita da tela na seção “Procon em Números”.

Com relação ao assunto dos atendimentos, a principal demanda são informações sobre o próprio Procon, com 103.301 registros (20,5% do total). Em seguida aparecem as reclamações relacionadas à telefonia fixa (7%), bancos comerciais (6,6%), telefonia celular (5,7%) e TV por assinatura (3,5%).

Quanto aos problemas reclamados, cobrança indevida ou abusiva lidera o ranking, com 86.232 registros (17,12%). Produto com vício (9,8% ou 49.381 reclamações) e dúviga sobre cobrança (5,4% ou 27.019).

Crise fez aumentar a procura pelo órgão

Em entrevista ao Bem Paraná no ano passado, Claudia Silvano, diretora do Procon-PR, já apontava que a alta procura pelo órgão seria um reflexo direto da situação econômica que vive o país e do alto índice de endividamento da população, o que se evidencia pelo grande número e pessoas procurando o Procon para questionar dívidas.

“ Nunca vimos algo como isso, o que se explica pela crise que o país está passando“, afirmou Silvano na ocasião. “É muito grande o número de consumidores que recebemos querendo negociação. É algo que vem ocorrendo numa propoção inédita”, complementa.

Não é de se surpreender, então, que entre os assuntos mais recorrentes nas reclamações apareçam os bancos comerciais em segundo lugar, enquanto o item “cartão de crédito” aparece na quinta colocação. Com relação aos problemas, a cobrança indevida lidera.

DADOS PROCON PARANÁ