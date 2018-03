Curitiba recebe o maior encontro de ufólogos do Brasil neste fim de semana

Começa amanhã, em Curitiba, o 12º Congresso Brasileiro de Ufologia. Organizado pela revista UFO, publicação brasileira especializada em Ufologia, o encontro reunirá os mais importantes estudiosos dos fenômenos extraterrestes e interplanetários e investigações acerca de investigações alienígenas. Paralelamente será realizado o IV Encontro de Ufologia Avançada do Paraná. O encontro segue no sábado e domingo no Hotel Nacional Inn Torres (Rua Mariano Torres, 976 - Centro, Curitiba). Esta edição do Congresso Brasileiro de Ufologia contará com a participação de dois conferencistas internacionais e debates em torno de assuntos de repercussão mundial.