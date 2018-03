Novo IML da Capital vai aumentar atendimento entre 40% e 50%

O governador Beto Richa inaugura, hoje, às 10 horas, o novo prédio do Instituto Médico-Legal de Curitiba. Localizada no bairro Tarumã, a estrutura tem 6.500 metros quadrados e abrigará a administração superior da Polícia Científica do Paraná e além da gerência de laboratórios forenses. O Instituto de Criminalística permanecerá na sede da Avenida Visconde de Guarapuava.

A previsão é que, com os novos laboratórios, que atenderão todo o Estado, haja um ganho de 40% a 50% no atendimento. O investimento é de R$ 25,7 milhões do Governo do Paraná, viabilizados por meio da Secretaria de Estado de Segurança.