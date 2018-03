Santos recebe Nacional (URU) no Pacaembu para sair da lanterna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos enfrenta o Nacional (URU) nesta quinta-feira (15), no Pacaembu, às 19h15 (com Fox Sports), com a missão de sair da incômoda última posição do Grupo 6 da Copa Libertadores. Após estrear com derrota por 2 a 0 para o Real Garcilaso (PER), em Cusco, teoricamente a equipe mais fraca da chave, que também tem o Estudientes (ARG), o time alvinegro precisa vencer. O adversário desta quinta vem de empate em casa por 0 a 0 contra os argentinos. No entanto, os uruguaios, tricampeões do torneio (1971, 1980 e 1988), como o Santos, costumam incomodar as equipes brasileiras. Vítimas recentes foram Corinthians e Palmeiras, ambos na Libertadores de 2016. A equipe corintiana foi eliminada nas oitavas de final, e o clube alviverde foi derrotado duas vezes na primeira fase e nem para o mata-mata foi. Para o confronto, o técnico Jair Ventura, do Santos, deve improvisar mais uma vez Jean Mota na lateral-esquerda. SANTOS Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Alison, Léo Cittadini, Vecchio; Eduardo Sasha, Gabigol, Rodrygo. T.: Jair Ventura NACIONAL (URU) Conde; Espino, Polenta, Corujo, Arismendi; Oliva, Romero, Zunino; De Pena, Viúdez, Fernández. T.: Alexander Medina Estádio: Pacaembu, em São Paulo Horário: 19h15 desta quinta-feira Juiz: Ulises Mereles (PAR)