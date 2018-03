Compromisso com a Globo não permite à Band lançar o ‘Cassino do Chacrinha’

Sabe aquela história do ‘Cassino do Chacrinha’ também entrar na programação da Band? Então, não deu certo. Ainda. Não poderá ser este ano, porque o compromisso do Leleco Barbosa com a Globo, além da produção e exibição de um especial em setembro passado, tem estipulada uma reprise ainda no decorrer deste 2018. Até o fim dele, por contrato, nada poderá ser combinado e fechado com nenhuma outra emissora. No entanto, o Leleco, como pessoa, passará a exibir na Band – Rio, a partir de abril, fim de noite dos domingos, depois do ‘Canal Livre’, o seu programa de entrevista ‘Deles & Delas’. Em relação a ele e ao ‘Cassino’ é isso, mas aí alguém pode perguntar: e o Stepan Nercessian, como ficou nessa? O Stepan fechou contrato com a Band e já de alguns dias está trabalhando no formato de um programa de humor, inclusive em fase de montagem de equipe e contratação de redatores. É uma história que poderá pintar num horário dos sábados, no decorrer deste primeiro semestre.

Direitos da Liga

Os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da Europa para o período de 2018/19 a 2020/21 serão disputados agora em abril. Nunca foi tão em cima assim. Sempre aconteceu com uma antecedência muito maior.

Liga na TV fechada

O Esporte Interativo, dono dos atuais direitos, tem procurado dispensar às suas transmissões a maior das atenções. Prova disso é sempre a presença de uma equipe numerosa em todos os estádios. Difícil saber, data hoje, até que ponto ESPN, SporTV e FOX Sports estarão dispostas a entrar nessa dividida.

Liga na aberta

Na aberta, a Globo é certeza que vai continuar. O produto se tornou ainda mais interessante nos últimos tempos. Como dúvida, a Band. Hoje, em se tratando de evento esportivo, é o único importante que ela tem lá.

Andar da carruagem

O futuro do esporte na Band nunca esteve tão em risco como agora. O seu último diretor, Humberto Candil, deixou a emissora na sexta-feira passada e até agora não foi passado um comunicado interno a ninguém da sua saída. Nem mesmo escolhida outra pessoa para o seu lugar. Está à deriva.

E mais

Todas as emissoras foram convidadas a participar da disputa dos direitos da ‘Libertadores’, 2019-2022, agora em novo sistema e outras regras em jogo. Entrega dos envelopes vai até o dia 26. A Band, quando o Candil ainda estava lá, fez alguns questionamentos, buscou esclarecimentos, mas parou por aí. Depois disso, nada. Não deverá concorrer.

E aí?

Difícil saber o que poderá acontecer com o esporte na Band já a partir deste ano. Não será nenhuma surpresa, até porque tudo caminha para isso, se acabarem definitivamente com ele, pelo menos na emissora aberta. Continuar só com dois programas diários não dá.

Debates

A Rede TV! definiu com os partidos o dia 17 de agosto para o debate com os presidenciáveis no primeiro turno. Havendo a necessidade do segundo, será em 15 de outubro. Para o Governo de São Paulo, foram fixadas as datas de 24 de agosto e 19 de outubro. Em outros estados não foi nada marcado.

Distância regulamentar

Desde ‘A Regra do Jogo’ (2015), Cauã Reymond tem procurado se dedicar mais às séries, na Globo, por causa dos papéis “desafiadores” e do ritmo cansativo das novelas. Gente que vive o dia a dia das gravações da série “Ilha de Ferro” vê um Cauã muito motivado e coloca dúvida em sua presença na novela de Manuela Dias, em 2019.

Bola cantada

Por toda movimentação que se observa na Casablanca, produtora de novelas da Record, ‘Apocalipse’ vai seguir até onde for possível. A novela, sem necessidade de novos trabalhos dos seus autores, será espichada na edição. Não tem dia para terminar.

Consequência disso

Ao encontro da desorganização conhecida, a estreia da substituta de ‘Apocalipse’, ‘Jesus’, não será mais em junho, como a princípio se cogitou. No placar de momento, deve ficar para fim de julho ou começo de agosto. E olhe lá.

Depois da Copa

A próxima temporada da série médica ‘Sob Pressão’ só irá ao ar na Globo depois da Copa do Mundo, mantendo-se as exibições às terças-feiras. Já em gravação, repete o cenário – Hospital Nossa Senhora das Dores. Nos bastidores, o protagonista Júlio Andrade, Evandro, tem recebido a consultoria do doutor Marcio Maranhão, autor do livro que inspirou a série.

Evento – Sonia Bridi (foto) e o repórter Renato Cunha, do ‘Como Será?’, vão participar da mesa Água na Mídia, que a Globo promove, dia 22, no 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília. A conversa, que terá a participação de especialistas no tema, vai debater o papel dos meios de comunicação na conscientização da sociedade sobre o uso racional dos recursos hídricos. Durante o evento, André Trigueiro apresentará, ao vivo, direto de lá, a edição de segunda-feira, dia 19, do ‘Cidades & Soluções’, da GloboNews.

Bate – Rebate

A partir deste próximo fim de semana, o futebol da Globo volta a começar às 4 da tarde...

... O ‘Domingão do Faustão’, mediante isso, irá retomar suas três horas de duração...

... Distribuídas entre ‘Show dos Famosos’, ‘Ding Dong’ e ‘Vídeo Cassetadas’.

Globo encerrou ontem a convenção do seu departamento comercial, este ano realizada em Foz do Iguaçu.

Geraldo Luís está muito na dele, procurando falar com quase ninguém...

... Diante das tantas iniciativas da Record, em cortar seu programa pela metade e diminuir produção entre outras coisas, ele continua calado...

... Sem aceitar nenhum dos muitos pedidos para entrevistas.

O ‘Sr. Brasil’, do Rolando Boldrin, na Cultura, voltará com programas inéditos no próximo domingo, 10 da manhã.

C´est fini

A Record vem a público e esclarece: não existe possibilidade nenhuma do Gugu voltar a ocupar um horário nos domingos. Primeiro, segundo ela, porque este horário não existe e, por outra, porque não há intenção nenhuma de abrir mão dos produtos atuais. Gugu, em breve, começa o ‘Power Couple’ e ao longo do segundo semestre terá novo formato nas quartas-feiras. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!