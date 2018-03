Polícia Militar começa greve no Amazonas

FABIANO MAISONNAVE MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - A PM e o Corpo de Bombeiros do Amazonas iniciaram uma greve na noite desta quarta-feira (18), informaram as associações das duas categorias. A greve começaria às 19h locais (1h a menos do que Brasília). Os militares exigem do governador Amazonino Mendes (PDT) a atualização das promoções das categorias, o que gera aumento nos rendimentos. "Pedimos que as pessoas redobrem a atenção a sua segurança nos próximos dias e que nos ajudem a evitar que o caos se instale no estado do Amazonas", diz a nota conjunta das associações. "Jamais abandonaremos a população amazonense, os serviços administrativos básicos de manutenção da ordem serão mantidos por cerca de 20% do efetivo." Com medo de violência, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) anunciou que os ônibus deixarão de circular caso a adesão seja alta. Na segunda-feira (12), policiais bloquearam a avenida Tapajós, uma das mais importantes da cidade, exigindo a atualização de promoções por tempo de serviço. No dia seguinte, Amazonino assinou a promoção de 2.096 policiais militares, mas as lideranças do movimento afirmaram que a medida foi insuficiente. Em entrevista à TV A Crítica, o secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, disse que possui um plano B e C e prometeu colocar a Polícia Civil nas ruas.