Balé `Dama das Camélias´será exibido no cinema

“A Dama das Camélias”, do Bolshoi, chega em alta definição aos cinemas UCI nos dias 17 e 24 de março. O balé é um dos clássicos da temporada 2017-2018 da companhia russa, que ainda vai apresentar o inédito “Romeu e Julieta”, além de “Giselle” e “As Chamas de Paris”. As sessões acontecem em março, abril, maio e junho, sempre em dois sábados por mês às 15h30. Os ingressos já estão à venda e os clientes UNIQUE pagam meia-entrada.

Adaptação do clássico romance de Alexandre Dumas, “A Dama das Camélias” conta a história de Marguerite Gautier, uma cortesã francesa que encanta os homens com sua beleza. O jovem Armando, que vem de uma tradicional família burguesa, se apaixona por ela, mas descobre que seu pai é contra o romance e que convenceu Marguerite a deixá-lo.

Na mesma semana em que estreia no teatro em Moscou, a nova montagem de “Romeu e Julieta” chega aos cinemas UCI, com sessões nos dias 7 e 14 de abril. A trágica história de amor escrita por William Shakespeare se passa em Verona, onde a rivalidade entre os Capuletos e os Montecchios é enaltecida quando Romeu e Julieta se apaixonam loucamente em um baile de máscaras e ficam destroçados quando descobrem que pertencem a famílias rivais.

“Giselle” é a atração de maio, nos dias 5 e 12. Na história, uma camponesa se apaixona por um aldeão, mas ao descobrir que na verdade ele é um nobre, ela literalmente morre de decepção. Sua alma passa a fazer parte das Willis, grupo de garotas de se tornam fantasmas às vésperas do casamento.

Para fechar a temporada, “As Chamas de Paris”, nos dias 9 e 16 de junho, tem como protagonista o povo francês. O balé conta a história de Philippe, Jeanne e Jerome e o envolvimento dos três na Revolução Francesa, incluindo o assalto das Tulherias pelos marselheses e sua marcha vitoriosa em Paris. O espetáculo é uma adaptação do romance de Felix Gras.

As cidades que exibirão os clássicos são: Curitiba, Ribeirão Preto, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora, Campo Grande, Salvador, Fortaleza, Belém e Canoas. Os ingressos custam R$ 50 (inteira em salas convencionais) e R$ 60 (inteira em salas DE LUX).

A entradas para os balés da temporada nos cinemas UCI já podem ser adquiridos através do site ucicinemas.com.br. Cliente UNIQUE paga meia-entrada.