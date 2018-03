Temer pede a presidente do Santander redução da taxa de juros do banco

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer disse que os juros vão baixar mais no país e pediu ao presidente do Santander, Sergio Rial, a redução das taxas de juro praticadas pelo banco. O pedido, em tom de brincadeira, foi feito durante o encerramento de uma conferência sobre a abertura da safra de cana, na noite desta quarta-feira (14), em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), organizado pelo banco e a consultoria Datagro. Temer elencava pontos que considera positivos em seu governo e, ao citar a redução da Selic para 6,75% ao ano, olhou para Rial e fez o "pedido". "Reduzimos os juros, estavam em 14,75%, hoje estão em 6,75%, e o que vou dizer digo com muito cuidado, porque no mercado financeiro essas coisas são delicadas, a tendência é de queda. E até peço a você [dirigindo-se a Rial], hoje está em 9 e 40 e poucos [%], se puder reduzir um pouco mais...", disse Temer, arrancando risos da plateia, formada por representantes do setor sucroenergetico. Rial sorriu após o pedido. Na cidade, Temer assinou decreto que regulamenta o RenovaBio, com o objetivo de estimular a cadeia de biocombustíveis. Segundo Temer, o RenovaBio é um novo capítulo de uma agenda de modernização. "Diria, pelo entusiasmo que vejo da plateia e dos que boa cumprimentaram, dos que se manifestaram, penso que o RenovaBio, de todos os atos, será um dos mais importantes desse governo", disse Temer.