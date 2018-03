Michael Bolton traz seu pop adulto em show para curitibanos

Michael Bolton vendeu mais de 65 milhões de discos e recebeu dois Grammys (foto: Divulgação)

Michael Bolton provou que seu som é definitivamente atemporal em sua apresentação no Vivo Rio, no dia 8 de março, onde foi ovacionado pelo público. Aplaudido de pé o cantor interpretou no show “Uma Noite com o Vencedor do Grammy Michael Bolton” grandes sucessos e muitas baladas românticas, marca registrada do artista. Bolton já tinha visitado o Brasil em 2001, quando sua música ‘All for Love’ foi tema do casal Murilo Benício e Giovanna Antonelli, na novela O Clone e em 2011 fez um dueto com Paula Fernandes para a música ‘Over The Rainbow’. Em 2018 volta ao Brasil passando por Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Curitiba, hoje, no Teatro Positivo.

Michael vendeu mais de 65 milhões de discos e continua anualmente a fazer turnês pelo mundo enquanto escreve e grava uma variedade de projetos abrangendo música, cinema e televisão. Conhecido por sua voz marcante e letras emocionantes, assim como por seu charme e bela aparência que lhe renderam títulos como “Homem mais sexy da revista People”, Michael já teve 9 álbuns no Top 10 da Billboard e 9 #1 singles. Ele também recebeu 2 Grammys como Melhor Performance Pop Vocal (nomeado quatro vezes), 6 American Music Awards e uma Estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Como compositor, ganhou mais de 24 Prêmios BMI & ASCAP, incluindo o Compositor de Canções do Ano, os Prêmios 9 Million-Air e o Prêmio Hitmakers do Hall of Fame de compositores.

Para o show em Curitiba, ele promete traer sucessos como That’s What Love is All About, ‘How Am I Supposed to Live Without You’, ‘When A Man Loves a Woman’, ‘When I’m Back in My Feet’, ‘Georgia on My Mind’, entre outros, para embalar os brasleiros.

Ele iniciou a carreira em 1975 com o nome verdadeiro, Michael Bolotin, e fez dois discos decepcionantes. Devoto do hard rock, montou a banda Blackjack, que também não decolou, e chegou a fazer testes para substituir Ozzy Osbourne no Black Sabbath.

Apenas em 1987, com o álbum ‘The Hunger’ e a guinada para o “pop adulto”, veio o estouro e dez anos seguidos liderando paradas, embora na virada doéculo suas vendas tenham caído muito.

Seus álbuns mais recentes são um tributo a seus ídolos da era da Motown (‘Ain’t No Mountain High Enough’, 2013) e uma seleção de canções de grandes filmes (‘Songs of Cinema’, 2017).

Mas é na TV que Bolton busca se reinventar, como convidado em séries e humorísticos. Ele teve estrondoso sucesso no ano passado com um especial de Dia dos Namorados da Netflix.

Em ‘Michael Bolton’s Big, Sexy Valentine’s Day Special’, Papai Noel descobre que seus duendes produziram brinquedos demais e, para desencalhar o estoque, pede que Bolton faça uma campanha no Dia dos Namorados para que os casais transem mais e tenham mais filhos. E o cantor, que tem fama de não se levar a sério, está ótimo interpretando a si mesmo.

Com tudo isso, Bolton segue comprometido com causas humanitárias, especialmente através da The Michael Bolton Charities, bem como de outras organizações filantrópicas, tendo por sua dedicação ao ativismo social recebido vários prêmios Humanitários.

Serviço

Michael Bolton

Quando: hoje, às 21 horas

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Quanto: a partir de R$ 180 a R$ 350

Informações: 33150808

Vendas através do site diskingressos.com.br ou quiosques dos Shoppings Mueller, Estação Palladium e São José.

50% para meia entrada: Descontos por lei, Cartão Disk Ingressos e Cartão Gazeta do Povo.