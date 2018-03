Grupo Corpo abre 27º Festival de Curitiba

Os ritos da religião brasileira conduzem os movimentos da companhia mineira que se apresenta na Mostra 2018 nos dias 28 e 29 de março O mineiro Grupo Corpo abre o Festival de Curitiba com o espetáculo que é considerado uma de suas obras primas, “Gira”, na noite de 27 de março, no Teatro Guaíra.

A companhia de dança ainda se apresenta nos dias 28 e 29 de março com o programa duplo aberto ao público “Dança Sinfônica + Gira”. É a primeira vez que “Gira” é apresentada em Curitiba.

Segundo os curadores da Mostra 2018, Guilherme Weber e Márcio Abreu, responsáveis por convidar os espetáculos participantes, “Gira” traz “os corpos carne e os corpos espírito dos bailarinos em uma celebração da identidade nacional através da leitura de Pederneiras e do grupo Metá Metá para ritos religiosos que recriaram no Brasil uma África simbólica e sua memória de origens fundantes”.

“Dança Sinfônica”, por sua vez, “é uma viagem memorialística pelos quarenta anos da Companhia mineira com os bailarinos presentificando em seus corpos um vocabulário construído através de diferentes peças, em uma vitória da arte contra o tempo”, na opinião dos dois curadores.

Gira

Os ritos da umbanda – a mais cultuada das religiões nascidas no Brasil, resultado da fusão do candomblé com o catolicismo e o kardecismo – são a grande fonte de inspiração da estética cênica de “Gira”.

Exu, o mais humano dos orixás – sem o qual, nas religiões de matriz africana, o culto simplesmente não funciona – é o motivo poético que guia os onze temas musicais criados pelo Metá Metá para “Gira”.

Mergulhar no universo das religiões afro-brasileiras para se alinhar ao tema proposto pelo Metá Metá foram as primeiras providências dos criadores do Grupo Corpo.

Alimentado pela experiência em ritos de celebração tanto do candomblé quanto da umbanda - em especial as giras de Exu -, Rodrigo Pederneiras reconstrói o poderoso glossário de gestos e movimentos a que teve acesso.

Nos figurinos, Freusa Zechmeister adota a mesma linguagem para todo o elenco, independente do gênero: torso nu, com a outra metade do corpo coberta por saias brancas de corte primitivo e tecido cru.

Dança Sinfônica

Criada para a celebração dos 40 anos de atividade do Grupo Corpo, em 2015, “Dança Sinfônica” se estrutura a partir da reconstrução de memórias da companhia. Marco Antônio Guimarães - autor de trilhas como 21 (1992) e Bach (1996) - funde em uma só trama peças inéditas e passagens musicais que evocam balés que marcaram a história recente da companhia.

O conjunto de temas, escrito para a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e interligado por pontes musicais executadas pelo grupo Uakti, permite a Rodrigo Pederneiras revisitar o vocabulário que havia deixado para trás e sintetizar a escritura coreográfica de 34 anos de residência na companhia.

Garimpados nos acervos particulares de profissionais que colaboraram ou exerceram algum tipo de influência na trajetória do Grupo Corpo ao longo desses 40 anos – de bailarinos e maîtres de ballet a técnicos e camareiros –, mais de mil flagrantes fotográficos informais compõem o painel cenográfico, de oito por 16 metros do espetáculo.

Apresentadores, patrocinadores e apoiadores

O Festival de Curitiba tem parceiros fundamentais para sua realização e é apresentado pela Cielo, com patrocínio da Vivo, Denso do Brasil, Uninter, Copel Telecom, Sanepar, Governo do Estado, Ebanx, Tradener Comercialização de Energia e GRASP. O aplicativo de mobilidade oficial do Festival de Curitiba é Uber.

Os eventos simultâneos – Guritiba, MishMash e Risorama -, igualmente, contam com o apoio de parceiros importantes para levar a arte, cultura e entretenimento ao público.

O Guritiba é apresentado por Perkins Motores, Mili, Parati e Unimed Curitiba, com patrocínio da Caterpillar e New Holland e apoio da Peróxidos do Brasil e Brose do Brasil.

O Grupo Boticário, este ano, apresenta o MishMash, evento que tem também o patrocínio da Schattdecor.

O Risorama é apresentado pela Potencial Petróleo, Havan, Sistema Fiep e Madero. E este ano, o segmento de stand up comedy do Festival de Curitiba tem também o apoio da Aveo Vision, da Ford Center e da FH.

O Gastronomix, quermesse de alta gastronomia do Festival de Curitiba, por sua vez, tem o patrocínio da Melitta e da Compagás, com apoio da Lowçucar, Da Magrinha, Booking.com e conta ainda com a Oxford Porcelanas como fornecedora da louça oficial do evento.

As bilheterias do Festival de Curitiba são uma parceria com o ParkShoppingBarigüi e o Shopping Mueller.

Ingressos

A venda dos ingressos será pelo site www.festivaldecuritiba.com.br, pelo aplicativo “Festival de Curitiba 2018” e nas bilheterias oficiais do evento, no ParkShoppingBarigüi, com funcionamento das 11h às 23h, de segunda a sexta; no sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 20h; e no Shopping Mueller, de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h.

O valor dos ingressos para os espetáculos da Mostra vai de gratuito a R$ 70,00 (inteira) mais taxa administrativa.

Os preços para os espetáculos do Fringe variam de gratuitos a R$ 60,00 (inteira), além da taxa administrativa.

Clientes Ebanx têm desconto de 50% em espetáculos da Mostra e do Fringe.

O ingresso do MishMash custa R$ 40 (inteira) mais taxa administrativa.

O preço da entrada do Risorama é R$ 70 (inteira) mais taxa administrativa.

O Gastronomix, este ano, custa R$ 12 (não consumível) mais taxa administrativa.

O Guritiba custa R$40 (inteira) mais taxa administrativa.

FICHA TÉCNICA

Diretor Artístico: Paulo Pederneiras

Coreógrafo: Rodrigo Pederneiras

Bailarinos: Ágatha Faro, Bianca Victal, Carol Rasslan, Dayanne Amaral, Edmárcio Júnior, Edson Hayzer, Elias Bouza, Filipe Bruschi, Grey Araújo, Helbert Pimenta, Janaina Castro, Karen Rangel, Luan Batista, Lucas Saraiva, Malu Figueirôa, Mariana do Rosário, Rafael Bittar, Rafaela Fernandes, Sílvia Gaspar, Williene Sampaio, Yasmin Almeida

Diretora de Ensaios: Carmen Purri

Assistentes de Coreografia: Ana Paula Cançado, Carmen Purri, Miriam Pederneiras,

Maître de Ballet: Bettina Bellomo

Pianista: Anna Maria Ferreira

Cenografia: Paulo Pederneiras

Figurino: Freusa Zechmeister

Iluminação: Paulo Pederneiras e Gabriel Pederneiras

Música de Dança Sinfônica: Marco Antônio Guimarães

Música de Gira: Metá Metá

Diretor Técnico: Pedro Pederneiras

Coordenador Técnico: Gabriel Pederneiras

Técnicos de Palco: Átilla Gomes, Stefan Böttcher

Contrarregras: Alexandre Vasconcelos, Maria Luiza Magalhães

Produtora Executiva: Michelle Deslandes

Realização: Instituto Cultural Corpo

28 E 29 DE MARÇO ÀS 21H NO GUAIRÃO