Alta de ações 'X' chama atenção de investidores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As negociações de papéis de empresas fundadas por Eike Batista dispararam na Bolsa brasileira em março, chamando a atenção de investidores. A Dommo Energia, ex-OGX, foi a primeira a ter negociação atípica. O número de ações negociadas saltou de 367.500 em 28 de fevereiro para 11,27 milhões no dia seguinte. Em março, o papel acumula valorização de 123,8%. Analistas indicam que a alta teria como origem conversas não confirmadas de que o fundo Mubadala -que já investiu no grupo EBX- injetaria recursos na empresa de petróleo. A movimentação teve reflexos em outras empresas 'X'. A CCX Carvão da Colômbia subiu 251,9% entre 6 e 12 de março. Nesta quarta, os papéis recuaram 26,1%. A OSX, de construção naval e em recuperação judicial, disparou 70,99% só no dia 12 --mas caiu 25,7% na última sessão. A MMX, também em recuperação, avançou 34,6% entre 6 e 13 de março. E a OGPar se valorizou 31,1% no mesmo período.