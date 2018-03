Marcos Moser enfrenta Carlos Eduardo, do Goiás: Coritiba há cinco jogos sem vencer (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba está fora da Copa do Brasil 2018. A eliminação ocorreu nesta quarta-feira (dia 14), com o empate em 1 a 1 com o Goiás, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Couto Pereira. No jogo de ida, o time goiano venceu por 1 a 0.

Com o resultado, o Coxa completou cinco jogos seguidos sem vencer - quatro derrotas e um empate. O time segue com péssimo retrospecto como mandante. Nos sete jogos no Couto Pereira em 2018, conseguiu apenas uma vitória. Nos demais jogos, foram três derrotas e três empates.

Nos oito jogos como visitante, somou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Com a eliminação, o Coritiba deixa de ganhar R$ 1,8 milhão, que é a cota para alcançar a 4ª fase da Copa do Brasil. O clube acumulou R$ 2,5 milhões em premiação na competição em 2018: R$ 500 mil por participar da 1ª fase, R$ 600 mil pela 2ª e R$ 1,4 milhão pela 3ª.

ARBITRAGEM

O Coritiba reclamou de pênalti aos 5 minutos do 1º tempo. Alex Silva cortou um cruzamento com o braço, dentro da área. A imagem da TV mostra claramente o toque. No entanto, o árbitro pode ter interpretado como lance sem intenção. No 1º minuto do 2º tempo, o árbitro marcou pênalti para o Coritiba por suposto toque no braço do zagueiro adversário. A impressão é que a bola tocou no rosto do jogador. O lance também é polêmico e depende de interpretação. Aos 11 do 2º, Kleber caiu na área ao dividir com um adversário e pediu pênalti. O árbitro nada marcou.

ESCALAÇÃO

O técnico Sandro Forner não tinha o volante Vitor Carvalho e o lateral-esquerdo William Matheus, lesionados. O atacante Kleber Gladiador, recuperado de contusão, começou no banco. O jogo apresentou uma novidade tática. O Coxa, que antes vinha atuando sempre no 4-1-4-1, mudou para outro sistema. O time defendeu no 4-2-3-1 e atacou no 4-2-4 (também usava esse formato para pressionar a saída de bola do adversário). Thiago Lopes atuava como meia ofensivo centralizado no 4-2-3-1 e virava centroavante no 4-2-4.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba jogou avançado e conseguiu incomodar em alguns momentos. Com Thiago Lopes enfiado na área, só Julio Rusch conseguiu ocupar o centro do campo para armar. No entanto, ficou sobrecarregado, foi bem marcado e o time sofreu. O Coxa acabou dependendo de lances individuais para atacar. O Goiás não ficou recuado e atacou bastante, principalmente com os chutes de fora da área de Giovanni e com os dribles de Carlos Eduardo e Maranhão. O visitante abriu o placar aos 29 minutos. Carlos Eduardo pegou rebote fora da área e chutou no ângulo. O Coritiba quase empatou aos 32, quando Rusch cobrou escanteio e Romércio mandou na trave.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, saiu o ponta Guilherme Parede e entrou o centroavante Kleber. O Coritiba ficou no 4-4-2, com dois centroavantes. O time manteve a postura do primeiro tempo, tentando pressionar a saída de bola, e também continuou dependendo do individualismo para atacar. Já no primeiro minuto, o Coxa conseguiu pênalti. Wilson cobrou e fez 1 a 1 – foi o quarto gol do goleiro pelo clube. Aos 17, saiu o zagueiro Thalisson Kelven, lesionado. Entrou o lateral Cesar Benitez. Com isso, o lateral Léo Andrade virou zagueiro. O Goiás seguiu levando perigo nas jogadas pelas pontas. Aos 32, saiu Thiago Lopes e entrou Kady. O segundo tempo teve mais disputa física do que jogadas ofensivas, estilo que favoreceu o Goiás, que jogava pelo empate.

CORITIBA 1 x 1 GOIÁS

Coritiba: Wilson; Marcos Moser, Romércio, Thalisson Kelven (Cesar Benitez) e Léo Andrade; João Paulo, Julio Rusch, Thiago Lopes (Kady), Iago Dias e Guilherme Parede (Kleber); Alecsandro. Técnico: Sandro Forner

Goiás: Marcelo Rangel; Alex Silva, David, Brock e Jefferson (Breno); Thalles, Léo Sena (João Afonso), Madison, Giovanni, Maranhão (Rafinha) e Carlos Eduardo; Lucão. Técnico: Hélio dos Anjos

Gols: Carlos Eduardo (29-1º) e Wilson (4-2º)

Expulsão: Madison (46-2º)

Cartões amarelos: Alex Silva, Madison, Brock, Jefferson, Carlos Eduardo (G). T.Kelven, J.Rusch, Kady (C)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Público: 4.694 pagantes (5.539 total)

Renda: R$ 70.045,00

Local: Couto Pereira, em Curitiba

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 - David erra passe na defesa. Guilherme Parede aproveita, avança e chuta cruzado, ao lado do gol.

5 - Alex Silva toca com a mão na bola dentro da área. O Coritiba pede pênalti.

10 - Giovanni arrisca de longe. Wilson espalma para escanteio.

11 - Escanteio. Brock sobe e cabeceia perto, ao lado.

13 - Marcos Moser cruza. Parede aparece livre e cabeceia ao lado.

23 - Rusch e Léo Andrade falham na defesa. Alex Silva toca para Lucão, na área. Ele chuta fraco. Wilson espalma.

29 - Gol do Goiás. Falta na direita. A defesa tira. Carlos Eduardo pega rebote fora da área e chuta no ângulo.

32 - Julio Rusch bate escanteio. Romércio cabeceia a bola na trave. Thalisson Kelven pega o rebote e chuta no canto. O goleiro espalma.

Segundo tempo

1 - João Paulo chuta e acerta o zagueiro. O árbitro marca pênalti, por toque de mão.

4 - Gol do Coritiba. Wilson cobra o pênalti à esquerda do goleiro, no ângulo.

9 - Depois de escanteio, a bola sobra na área para Lucão, que chuta sobre o gol.

16 - Carlos Eduardo invade a área e chuta forte. Wilson defende.

20 - Contra-ataque. Thiago Lopes coloca Iago Dias na cara do gol. Ele chuta. A bola desvia na zaga e bate na trave.

22 - Carlos Eduardo chuta da meia-lua. A bola vai ao lado.

26 - Falta na direita. Giovanni cruza. Alex Silva cabeceia perto, sobre o gol.

31 - Alecsandro dá belo passe para Iago Dias, que fica em boa posição na área. Ele chuta mal e perde boa chance.