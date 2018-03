Conheça os 21 cozinheiros amadores da nova temporada do MasterChef Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os últimos participantes do MasterChef Brasil foram definidos nesta terça-feira (13). Confira quem são os 21 cozinheiros amadores que disputarão o prêmio de R$ 200 mil e uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, em Paris. Na quinta temporada do reality gastronômico, todos os desafios valem prêmios. Os vencedores das provas individuais levarão R$ 1.000 em compras e nas miniprovas, R$ 500 pelo melhor prato. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h30, pela Band. Andressa, 35 anos, de São José do Rio Preto/SP Batalhadora, Andressa começou a trabalhar desde cedo e tem muito orgulho de suas conquistas. Hoje é empresária do ramo da moda e adora exibir seus dotes culinários para os amigos nos finais de semana. Vaidosa, não sai de casa sem maquiagem e um bom salto alto, e gosta de caprichar na apresentação dos pratos. Se considera rápida, organizada e extremamente competitiva, ingredientes fundamentais para o sucesso no MasterChef. Angélica, 41 anos, de Carangola/MG Angélica passou boa parte da infância na zona rural de Minas Gerais até ir para cidade estudar, onde cozinhava para seus colegas de república durante a faculdade. Psicóloga social atuante há 10 anos, está desempregada e acredita ter chegado a hora de se reinventar. Identifica-se com a cozinha brasileira e traz uma forte pegada mineira em seus pratos. Tem confiança no seu potencial e se considera uma cozinheira de mão cheia. Aristeu, 33 anos, de Imperatriz/MA Nerd nordestino, Aristeu diz ter se interessado por gastronomia após assistir um anime sobre competição gastronômica. Ama a comida do Maranhão e classifica sua cozinha como regional criativa. Gosta de preparar carnes exóticas e sonha em abrir um restaurante com essa pegada. Servidor público, ele trabalha com processos judiciais e sente falta de aventuras e novos desafios na vida. Quer mostrar a cozinha nordestina de raiz no MasterChef e pretende encantar os chefs com os temperos da sua terra. Brissa, 28 anos, de Mogi das Cruzes/SP Formada em Direito, Brissa não se encontrou na profissão. Abriu mão da carreira para correr atrás de algo que a fizesse feliz e descobriu na gastronomia uma grande paixão. Diz que a cozinha mudou sua visão sobre o mundo e a tornou uma pessoa mais consciente em relação ao consumo. Lê livros de receitas e pesquisa na internet para depois replicar os pratos em casa. Sua maior ambição é ser uma cozinheira profissional e promete apresentar pratos saudáveis com um toque de requinte dentro da cozinha do MasterChef. Carlos, 53 anos, de São Paulo/SP Carlos vem de uma família italiana grande - tão grande que seus avós, quando imigraram para São Paulo, compraram uma vila para todos morarem juntos. Dono de uma fábrica de borracha, ele adora preparar massa fresca, carnes e peixes nos momentos de lazer. A cozinha italiana é seu ponto forte, mas diz fazer bem feito tudo que se propõe. Carlos confia no seu taco e acredita que cozinhar é um dom. Sua confiança é o seu grande trunfo na cozinha do MasterChef. Clarisse, 27 anos, de Belém do Pará/PA Apesar de morar em São Paulo, Clarisse traz suas raízes amazônicas em seu sangue e em seus pratos. Nascida em Belém do Pará, suas memórias gastronômicas vem de sua avó produzindo o próprio tucupi, entre outros ingredientes locais. Formada em moda, trabalhou como relações públicas de grandes marcas de luxo e, após tirar um período sabático e viajar pelo mundo, descobriu que a gastronomia é o caminho que quer trilhar daqui pra frente. Para ela, o MasterChef é apenas o primeiro passo nessa jornada. Crisleine, 30 anos, de Cabo Verde/África Nascida na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, Crisleine veio estudar no Brasil há 10 anos e por aqui ficou. Já trabalhou como modelo, mas hoje dedica boa parte de seu tempo ao filho e à casa, onde passa horas na cozinha criando pratos. Se considera uma mulher forte, determinada, guerreira e se inscreveu no MasterChef para realizar o sonho de ter seu próprio restaurante. Apesar do coração brasileiro, Crisleine não esquece suas raízes africanas e pretende trazer essa mistura de temperos para a cozinha mais famosa do Brasil. Dalvio, 34 anos, de São Paulo/SP Neto de japoneses e italianos, o paulistano Dalvio traz no sangue essa interessante mistura cultural. Muito sociável, vive rodeado de amigos e sempre foi o cozinheiro da turma. E graças ao incentivo e apoio deles, decidiu se inscrever no MasterChef. Técnico de basquete, Dalvio adora o que faz e pretende aplicar na competição as mesmas estratégias que utiliza nas quadras. Líder por natureza, se considera um competidor forte, exigente e com muitas cartas na manga. Eliane, 29 anos, de Ilhéus/BA A cozinha faz parte da história dessa baiana nascida em Ilhéus. Filha de cozinheira, se encantou pela gastronomia após trabalhar como garçonete em um restaurante francês. Quando está cozinhando, se sente inspirada e não gosta de seguir receitas. É sócia do marido numa empresa de aplicativos e sempre corre atrás dos seus sonhos. Não se inscreveu no MasterChef para fazer amigos e se diz uma jogadora estrategista. Seu objetivo é conquistar o tão desejado troféu e nada parece tirar o seu foco na competição. Evandro, 40 anos, de Tietê/SP Formado em filosofia, Evandro se tornou padre há nove anos, apesar de estar na igreja há mais de 20. Atua na maior paróquia de Sorocaba, interior de São Paulo, e nas horas vagas gosta de cozinhar, pescar e cuidar do seu sítio. Adora fazer comida com uma pegada rústica, como um bom churrasco fogo de chão. Seu desejo é abrir um restaurante e conciliar com sua vida na igreja. Para ele, cozinhar é uma extensão do altar, onde coloca todo seu amor e dedicação. Ele se considera competitivo no dia a dia e sua maior ambição é ser o próximo MasterChef Brasil. Hugo, 25 anos, de Marília/SP Hugo atua como cirurgião dentista há dois anos, mas não está completo em sua profissão. Para ele, a cozinha é um lugar de conforto onde se sente feliz e faz o que ama. Ele vê no MasterChef uma oportunidade única de mudar de vida. É um cozinheiro versátil que tem habilidade para fazer tanto doce quanto pratos salgados e está apostando todas as suas fichas nessa nova descoberta. Pratica meditação para manter o foco e se diz determinado para alcançar o tão almejado sucesso profissional. Katleen, 24 anos, de Ituiutaba/MG Professora de literatura, Katleen dava aulas para adolescentes e largou tudo para seguir seu sonho na gastronomia. Batalhadora, tem orgulho de sua trajetória e foi a primeira pessoa da família a concluir o ensino superior. Vem se preparando para o MasterChef há algum tempo e quer superar seus limites na cozinha. Ela sonha em ter um restaurante rústico de comida mineira e ser uma chef estrelada. Acredita ter nascido para isso e nada melhor que o MasterChef para coloca-la à prova. Kauê, 31 anos, de São Paulo/SP Com alma de artista, Kauê trabalha com arte e educação, atividades lúdicas e faz até malabares nos semáforos. Começou a se interessar por cozinha quando sua mãe o deixava sozinho em casa para trabalhar. Para ele, o MasterChef é uma grande oportunidade de começar uma nova carreira com o pé direito e assim trabalhar em bons restaurantes antes de se tornar um grande chef. Gosta de desafios e acredita ser possível se divertir na competição. Maria Antonia, 36 anos, de Porto Alegre/RS Gaúcha de Porto Alegre, Maria Antonia já foi modelo, trabalhou em agência de publicidade e atualmente tem se dedicado exclusivamente à família. Filha de uma dona de restaurante, sempre teve vontade de estudar gastronomia, mas não teve apoio dos pais para seguir na profissão. Fez curso de sommelier e pensa em um dia abrir um bar de vinhos com cardápio harmonizado. Dona de paladar apurado, ela se identifica com a cozinha clássica e acredita que o MasterChef é sua grande chance de retomar seu sonho. Rita, 51 anos, de Florianópolis/SC Filha de pai alemão e mãe portuguesa, Rita nasceu num pequeno município de Santa Catarina numa família de 12 irmãos. Passou sua infância em um sítio sem luz elétrica onde acordava cedo para tirar leite de vaca, colher frutas e ajudar na lavoura. Curiosa e em constante busca por conhecimento, Rita hoje é uma bem sucedida cirurgiã dentista, carreira que exerce há 30 anos. Estudiosa e dedicada, tem mais de 100 livros de culinária e promete dar trabalho aos outros participantes na cozinha do MasterChef. Rui, 26 anos, de Curitiba/PR Apesar da pouca idade, Rui trabalha como analista de processos em um banco de investimentos e é um profissional de sucesso. Além de cozinhar, ele gosta de fazer viagens para lugares exóticos, como o mochilão que fez para o sudeste asiático, onde provou novos sabores e temperos. Para ele, o MasterChef é uma oportunidade de sair da sua zona de conforto e ver se tem mesmo o talento para viver de gastronomia. Quando está na cozinha, não gosta de repetir pratos e define sua culinária como criativa, prática e elaborada. Tereza, 21 anos, de Recife/PE Filha única, Tereza foi criada em uma família tradicional de Pernambuco. Está estudando direito para seguir os passos de sua mãe advogada e acredita que seus pais não aceitariam sua escolha de seguir carreira na gastronomia. Diz ter esse sonho escondido dentro dela e o MasterChef é uma ótima oportunidade para mostrar a todos que talvez o seu futuro esteja na cozinha. Com personalidade forte e independente, nada parece abalar a confiança dessa jovem competidora. Thiago, 35 anos, de Rio de Janeiro/RJ Filho de pai militar, o carioca Thiago trabalha como policial há 16 anos. Já enfrentou as situações mais complicadas nas ruas do Rio de Janeiro e se sente preparado para superar todos os desafios na cozinha do MasterChef. Apesar de gostar da sua profissão, ele se sente mais relaxado e feliz quando está cozinhando e sonha em se tornar um chef de cozinha bem sucedido. Dedicado e exigente, está sempre em busca da perfeição e acredita ter todas as qualidades para ser o próximo MasterChef Brasil. Victor Hugo, 35 anos, de Lajes/SC Servidor público e professor de francês nas horas vagas, Victor Hugo descobriu seu talento na cozinha graças aos elogios dos amigos. Incentivado por eles, decidiu se inscrever no MasterChef. Sua cozinha tem influência clássica francesa e gosta de aplicar técnicas em todo prato que faz. Competitivo, não gosta de perder nem no par ou ímpar e acredita que a receita ideal para chegar à final do MasterChef é sua capacidade individual somada a uma pitada de sorte. Vinícius, 31 anos, de Goiânia/GO Consultor de marketing, Vinícius é de Goiânia e atualmente mora em Brasília. Suas primeiras lembranças gastronômicas são de sua mãe fazendo doces e de sua avó preparando pratos típicos portugueses. Quando foi morar sozinho, precisou se virar e acabou tomando gosto pela cozinha. Apaixonado por motos, ele sonha em abrir um restaurante temático para o público motociclista. Sempre focado, acha que pode surpreender e fazer a diferença na cozinha mais famosa do Brasil.